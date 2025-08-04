جون إدوارد يوجه "ضربة موجعة" لبيراميدز

وجه جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، ضربة موجعة إلى إدارة نادي بيراميدز.

ويغلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري المصري بعد غدٍ الأربعاء استعداداً لبدء منافسات الموسم الجديد يوم الجمعة المقبل.

أخبار ذات علاقة مفاجأة من فياريال.. قرار رسمي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

وقال مصدر بنادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن جون إدوارد تواصل مع مسؤولي نادي زد من أجل الحصول على خدمات مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" نجم الفريق في الموسم المقبل.

ونجح الزمالك مؤخراً في ضم محمد إسماعيل مدافع نادي زد لتدعيم الخط الخلفي.

أخبار ذات علاقة بسبب الزمالك.. الأهلي يفاجئ الاتحاد المصري بطلب صارم

ووجه جون إدوارد بهذه الخطوة ضربة قوية إلى بيراميدز في سباق الصفقات بعد أن كان زيكو على أعتاب الرحيل إلى الفريق السماوي مقابل مبلغ مالي وإعارة محمود صابر إلى نادي زد.

وجاء تصرف المدير الرياضي بنادي الزمالك رداً على دخول بيراميدز طرفاً في مفاوضات التعاقد مع محمد إسماعيل قبل رحيله للفريق الأبيض بجانب التواصل مع الثنائي الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجت وعدي الدباغ مهاجم شارلروا البلجيكي رغم تفاوض الزمالك لضمهما.

أخبار ذات علاقة 4 أشياء ترعب بيراميدز من الزمالك

وأعلن نادي زد في بيان رسمي تلقيه 3 عروض من الدوري المصري لبيع زيكو بجانب عرض من أحد أندية الخليج العربي.