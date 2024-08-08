يبدو أن نادي الاتحاد السعودي أراد توجيه مجموعة من رسائل التحذير لمنافسيه في الموسم الجديد من خلال فترة التحضير الجارية.

يأتي هذا في الوقت الذي لن يبدأ فيه الفريق الموسم بالتزامن مع بداية الهلال والنصر والأهلي، والتي ستكون من خلال بطولة السوبر السعودي في الأسبوع المقبل.

وظهرت رسائل تحذير الاتحاد والوجه المرعب له في بضع مناسبات ولأسباب مختلفة، سنستعرض أبرزها في التقرير الآتي:

مسك ختام

قدَّم الاتحاد عرضًا جيدًا خلال الفوز على نظيره إنتر ميلان الإيطالي في المباراة الودية التي جمعت بينهما، مساء الأربعاء، والتي كانت الأخيرة في تحضيرات الفريق الجداوي من أجل خوض الموسم الجديد.

ولم تكن تلك المباراة الأولى التي يقدم فيها الفريق مستويات طيبة خلال فترة الإعداد، رغم أن النتائج ضد إشبيلية وريال بيتيس وإلتشي وغيرهم في الوديات لم تكن هي الأفضل.

وكانت مباراة إنتر ميلان هي خير ختام لفترة تحضير دخلت فيها الشكوك قلوب جماهير الاتحاد، ليفوز الفريق السعودي على بطل الدوري الإيطالي عن جدارة بثنائية نظيفة.

الاتحاد وجد ضالته

ظهر النجم الفرنسي موسى ديابي بشكل مميز للمباراة الثالثة على التوالي مع الاتحاد، ليقدم مستويات مذهلة، ويخطف قلوب جماهير الاتحاد.

سجل ديابي هدفي المباراة للاتحاد، ليستمر في تقديم أوراق اعتماده، وحتى بعيدًا عن الهدفين، لعب مباراة بدنية وفنية عالية بالنسبة للاعب لا يزال في بداية مشواره مع فريق جديد، ويحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم.

وكانت تلك هي المساهمة التهديفية الرابعة لديابي في ثلاث مباريات فقط، سجل ثلاثة أهداف بنفسه، وأظهر تفاهمًا كبيرًا مع مواطنه كريم بنزيما في أول مباراة له، وصنع له هدفًا، قد يكون بداية الطريق للمزيد من الأهداف المشتركة بينهما، والحل لمشاكل نجم ريال مدريد السابق في الاتحاد.

صفقات منتظرة

لم يخف لؤي مشعبي، رئيس الاتحاد، أن فريقه لا يزال يحاول ضم المزيد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ظهر مشعبي في بضع مناسبات، وأكد أن الفريق يطمح للمنافسة على كافة الألقاب في الموسم الجديد، ولهذا سيستمر في الدعم.

لا يزال الاتحاد في حاجة إلى حارس مرمى قوي، ومدافع نجم بعد رحيل أحمد حجازي، بالإضافة إلى جناح أيمن ليكتمل مثلث الرعب الهجومي في وجود بنزيما وديابي.

الخلاصة

استعد الاتحاد للموسم الجديد بشكل قوي للغاية، ويبدو أنه قد طوى صفحة الموسم الماضي بالفعل، ويسعى لمصالحة جماهيره في الموسم الجديد.

ظهر ذلك من خلال مستويات موسى ديابي المذهلة، والأداء الرائع أمام إنتر الإيطالي، بالإضافة إلى سعي الإدارة لتقديم المزيد من الصفقات في الأيام المقبلة.

فهل ينجح الاتحاد بالخروج من الموسم الجديد ببطولة يسعد بها جماهيره، أو يتكرر سيناريو إحباط الموسم الماضي الصفري؟.