غوارديولا: هكذا سيستفيد مانشستر سيتي من النتائج السلبية
منح غياب مانشستر سيتي عن الانتصارات في أربع مباريات متتالية المدرب بيب غوارديولا وقتا للتفكير، إذ قال إنه سيستغل التحدي المتمثل في إخراج الفريق من أزمته الحالية ليثبت لنفسه أنه مدرب جيد.
ويتأخر مانشستر سيتي الفائز بثلاثية الموسم الماضي بفارق ست نقاط عن آرسنال المتصدر بعدما كان متصدرا للدوري قبل شهر واحد، عقب ثلاثة تعادلات وهزيمة في منتصف الأسبوع الماضي أمام أستون فيلا.
وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي: "أعتقد بالنسبة لكل شخص في النادي أن ما نعيشه أمر جيد. أعتقد أنه من الضروري أن نعيش ذلك. لفترة طويلة كان الأمر يتعلق بمدى جودتنا".
وأضاف: "ربما نحتاج للمرور بذلك. إنه أمر فظيع، كنا لا نخسر والآن لا نستطيع الفوز بمباراة واحدة. في اللحظات الكبيرة، كنت أدرك ذلك".
وتابع: "ربما بالنسبة لي أولا، أحتاج إلى هذا التحدي لإثبات أنني مدرب جيد. بالنسبة للاعبين إنه تحد جيد، كان أستون فيلا بعيدا كل البعد عنا.. والآن قد لا نتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم".
وستكون لدى سيتي فرصة للعودة إلى الانتصارات بعد غد الأحد عندما يحل ضيفا على الوافد الجديد على الدوري الإنجليزي الممتاز لوتون تاون، الذي يحتل المركز 18 بعد تحقيقه فوزين فقط.
ووصف روب إدواردز مدرب لوتون منافسه سيتي بأنه "أفضل فريق في العالم"، لكن غوارديولا يدرك أن الرحلة إلى ملعب كينيلورث رود ليست سهلة بعد تعادل ليفربول هناك، بينما سجل آرسنال هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحصد النقاط الثلاث".
وقال المدرب الإسباني: "إنهم يقدمون أداء جيدا حقا بالطريقة التي يلعبون بها. عانت أندية وفرق كبرى مثل آرسنال وليفربول لتحقيق الفوز هناك وسيكون الأمر ذاته بالنسبة لنا. أتمنى ألا يجعلنا ذلك أضعف، شكرا على التصريحات من إدواردز.. إنها مباراة كرة قدم ونحن الآن ليس أفضل فريق في العالم لأننا لا نحقق النتائج.
واختتم: "عندما تفوز بالمباريات، فأنت أفضل فريق في العالم. وعندما لا تكون كذلك فهذه أزمة. قد تكون هناك مبالغة في الأمور لكن هذا هو الواقع".