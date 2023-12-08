غوارديولا: هكذا سيستفيد مانشستر سيتي من النتائج السلبية

ويتأخر مانشستر سيتي الفائز بثلاثية الموسم الماضي بفارق ست نقاط عن آرسنال المتصدر بعدما كان متصدرا للدوري قبل شهر واحد، عقب ثلاثة تعادلات وهزيمة في منتصف الأسبوع الماضي أمام أستون فيلا.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي: "أعتقد بالنسبة لكل شخص في النادي أن ما نعيشه أمر جيد. أعتقد أنه من الضروري أن نعيش ذلك. لفترة طويلة كان الأمر يتعلق بمدى جودتنا".

وأضاف: "ربما نحتاج للمرور بذلك. إنه أمر فظيع، كنا لا نخسر والآن لا نستطيع الفوز بمباراة واحدة. في اللحظات الكبيرة، كنت أدرك ذلك".

وتابع: "ربما بالنسبة لي أولا، أحتاج إلى هذا التحدي لإثبات أنني مدرب جيد. بالنسبة للاعبين إنه تحد جيد، كان أستون فيلا بعيدا كل البعد عنا.. والآن قد لا نتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم".