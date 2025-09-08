فضيحة جنسية تطارد والد نجم بالدوري الإنجليزي

كتب – نور الدين ميفراني

كشفت صحيفة "ذا صن" أن والد أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز وُجهت إليه تهمة الاعتداء الجنسي في حانة "ويذرسبون"، ويُتهم الرجل بلمس امرأة بشكل غير لائق خلال سهرة ليلية.

وطاردت الشرطة الرجل، وهو في الستينيات من عمره، والذي لم يكشف عن اسمه، بعد أن تقدمت امرأة بشكوى في مارس الماضي، واستُجوب لعدة ساعات بعد تسليم نفسه، ووُجهت إليه الآن تهمة الاعتداء الجنسي.

وقال مصدر للصحيفة: "لقد كان الأمر صدمة كبيرة للجميع. لقد كان برفقة عائلته في الليلة المعنية وينفي ارتكاب أي خطأ".

وأضاف: "لقد تعاون مع الشرطة طوال الوقت وقد صُدم تماما من قرار توجيه الاتهام إليه. لم يسبق له أن واجه أي مشاكل مع الشرطة من قبل".

وأفادت الشرطة بأن الرجل اقترب من المرأة من الخلف وقام بلمسها بشكل غير لائق.

وقد سارع أصدقاء مصدومون إلى الاتصال بالمشتبه به، وهو والد لاعب دولي، لتحذيره من البلاغ العام الذي تم نشره.

وسلّم والد النجم نفسه للشرطة، وبعد استجوابه أُطلق سراحه بكفالة، لكن تم توجيه الاتهام إليه منذ ذلك الحين، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في شيفيلد الشهر المقبل.

وأكد متحدث باسم هيئة الادعاء الملكية (CPS) أن الرجل وُجهت إليه تهمة واحدة تتعلق بالاعتداء الجنسي.