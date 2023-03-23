مبابي: سأكون حلقة الوصل بين الأجيال

واختير مبابي قائدا لمنتخب فرنسا ليحل محل هوجو لوريس يوم الثلاثاء الماضي بعد أن أعلن الحارس البالغ من العمر 36 عاما اعتزاله دوليا في يناير كانون الثاني.

وتم تكليف مبابي البالغ من العمر 24 عاما بمهمة محددة من قبل المدرب ديدييه ديشان.

وقال مبابي في أول مؤتمر صحفي له منذ تسلمه شارة قيادة منتخب فرنسا: "سأعمل على وحدة الفريق. سأكون حلقة الوصل بين الأجيال.. أصبحت قائدا لمنتخب بلدي. إنه واجب لا يمكنني التنصل منه. إنها مسؤولية جديدة. سأتولى الأمر بشكل طبيعي. لن تتغير طريقة لعبي لكن ربما الطريقة التي أتصرف بها".