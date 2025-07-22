ليس الأول.. سبب تراجع النصر السعودي عن التعاقد مع دافيد هانكو

تراجع نادي النصر السعودي عن إبرام صفقة التعاقد مع اللاعب دافيد هانكو، مدافع فينورد الهولندي، في الموسم المقبل.

ويستعد النصر، حالياً، بمعسكر تدريبي في النمسا بقيادة مديره الفني الجديد البرتغالي جورجي جيسوس الذي تولى مقاليد الأمور خلفاً للإيطالي ستيفانو بيولي.

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وتوصلت شركة نادي النصر لكرة القدم لاتفاق مع اللاعب السلوفاكي صاحب الـ 27 عاماً لتدعيم خط دفاع الفريق في الموسم المقبل قبل إلغاء الصفقة.

وبلغت قيمة الصفقة 40 مليون دولار أمريكي بعد موافقة نادي فينورد واللاعب، ولكن الصفقة توقفت في النهاية.

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تراجع النصر عن الصفقة يرجع لأسباب فنية، حيث كان الإسباني فرناندو هييرو المدير الرياضي السابق صاحب قرار استقدام اللاعب السلوفاكي.

ولم تنل الصفقة إعجاب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، وهو ما أدى للتراجع عن إتمام الصفقة رغم الاتفاق على كل تفاصيلها.

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ولم تكن صفقة هانكو هو القرار الوحيد الذي يتراجع عنها مسؤولو نادي النصر، بل شهدت الأيام الماضية التراجع عن تجديد التعاقد مع اللاعب محمد آل فتيل الذي انتهى، رسمياً، مع الفريق.

واستبعد جيسوس اللاعب آل فتيل من معسكر الإعداد في النمسا بسبب عدم تجديد عقده.