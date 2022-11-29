بيان من أديداس يضع كريستيانو رونالدو في موقف حرج
حسمت شركة أديداس، عملاق الأدوات الرياضية العالمية، الجدل بشأن مسجل هدف منتخب البرتغال الأول في مرمى أوروغواي، أمس الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة في كأس العالم قطر 2022.
وأثير جدل واسع حول صاحب الهدف، بعدما احتسبه الاتحاد الدولي لكرة القدم لصالح برونو فيرنانديز الذي مرر الكرة لكريستيانو رونالدو، غير أن الأخير طالب باحتساب الهدف له، وشوهد يؤكد لحكم المباراة أنه لمس الكرة فعليا قبل أن تدخل الشباك.
وبحسب برنامج الشيرينغيتو، فإن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اتخذ موقفا مساندا لرونالدو، وقرر تقديم أدلة من أجل احتساب الهدف لقائد المنتخب بدلا من برونو.
ووسط كل هذا الجدل، أكدت شركة أديداس في بيان أن كريستيانو رونالدو لم يلمس الكرة وفق ما أكدته التكنولوجيا المستخدمة في صناعة "كرة الرحلة" التي تلعب بها مباريات كأس العالم.
وقالت أديداس في بيان: "كرة كأس العالم بها جهاز استشعار IMU (500 هيرتز)، هذا الجهاز يستشعر لمس الكرة بدقة عالية، وهو الجهاز الذي أكد عدم وجود أي تلامس بين رونالدو والكرة قبل دخولها الشباك".
وبذلك، يتأكد أن صاحب الهدف برونو فيرنانديز، حتى لو كان الأخير يعتقد أن الكرة لمست رونالدو بحسب تصريحات له عقب مباراة الأمس.
وتتنافى تأكيدات التكنولوجيا المستخدمة في صناعة الكرة مع تأكيدات رونالدو، كما تضعه في موقف حرج، بعدما أكد أنه لمس الكرة حيث باتت مصداقيته على المحك.
واحتفل رونالدو بالهدف وكأنه الذي سجله وشوهد بعد ذلك وهو يضحك في سخرية عندما تم إعلان احتسابه لصالح فيرنانديز.
وفازت البرتغال بأول مباراتين لها في نهائيات قطر، إذ تغلبت 3-2 على غانا الأسبوع الماضي قبل فوزها أمس الإثنين على أوروغواي، وهو الفريق الذي أطاح بها من النسخة الماضية في روسيا عام 2018.