بيان من أديداس يضع كريستيانو رونالدو في موقف حرج

حسمت شركة أديداس، عملاق الأدوات الرياضية العالمية، الجدل بشأن مسجل هدف منتخب البرتغال الأول في مرمى أوروغواي، أمس الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة في كأس العالم قطر 2022.

وأثير جدل واسع حول صاحب الهدف، بعدما احتسبه الاتحاد الدولي لكرة القدم لصالح برونو فيرنانديز الذي مرر الكرة لكريستيانو رونالدو، غير أن الأخير طالب باحتساب الهدف له، وشوهد يؤكد لحكم المباراة أنه لمس الكرة فعليا قبل أن تدخل الشباك.