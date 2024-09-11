مخاوف من انتكاسة.. صدمة في إنتر ميامي بسبب ميسي

قد تعيش جماهير إنتر ميامي صدمة جديدة، بسبب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يغيب عن الملاعب بسبب الإصابة.

ميسي عاد إلى التدريبات بالكرة منفردًا، بعد تعافيه أخيرًا من إصابة على مستوى الكاحل كان قد تعرض لها في الـ14 من يوليو الماضي في نهائي كوبا أمريكا، الذي توجت به الأرجنتين على حساب كولومبيا.

ولكن أثار الإعلامي جوزيه أرماندو، المتخصص في أخبار نادي إنتر ميامي، الجدل، بعد أن كشف شكوكًا حول حالة ليونيل ميسي.

وأوضح في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أن ميسي تغيب عن الجزء الأول من الحصة التدريبية لفريق إنتر ميامي، ولا يوجد حتى الآن أي تقرير رسمي عن الأسباب.

وأضاف في تغريدة أخرى: "ميسي تدرب الأسبوع الماضي مع المجموعة، لكنه ليس متأكدًا مما إذا كان سيكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق بنسبة 100% أم لا".

وتابع: "هناك احتمالية لتعرضه لانتكاسة مرة أخرى، وسيظل الوضع تحت الترقب حتى يُرَى وهو يتدرب مجددا".

ومنذ إصابته الخطيرة في الكاحل خلال لقاء الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024 في 15 يوليو الماضي، لم يخض ليونيل ميسي أي مباراة مع إنتر ميامي.