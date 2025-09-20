وفد برئاسة لابورتا.. برشلونة يعلن حضور لامين يامال حفل الكرة الذهبية

تستعد بعثة برشلونة للسفر إلى باريس، يوم الاثنين، عقب مواجهة خيتافي التي ستجمع الفريقين، مساء الأحد، لحضور حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2025، الذي سيقام مساءً في مسرح "دو شاتليه".

وتُكرّم هذه الجائزة، التي تُقدّمها مجلة "فرانس فوتبول" منذ عام 1956، أفضل لاعبي كرة القدم في الموسم الماضي.

وهذا العام تشتعل المنافسة بين موهبة برشلونة لامين يامال وعثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، الذي تعتبره الأوساط الكروية في فرنسا المرشح الأوفر حظا للظفر بالجائزة.

وأعلن النادي الكتالوني قائمة اللاعبين واللاعبات والمدربين والإداريين الذين سيحضرون الحفل، ورغم أن الأجواء داخل النادي لا تتسم بتفاؤل كبير بشأن الفوز بالجوائز الكبرى، بسبب المؤشرات التي وصلت، سيبقى الحماس قائماً حتى اللحظة الأخيرة بفضل التكتم الشديد الذي تفرضه الجهة المنظمة.

وسيمثل الفريق الأول لبرشلونة في الحفل كل من لامين يامال، رافينيا، وباو كوبارسي، إلى جانب المدرب هانزي فليك، الذي لن يتخلّف عن المناسبة بصفته المدير الفني لبرشلونة الذي قدم موسماً رائعاً في 2024-2025، والمفاجأة كانت في غياب بيدري غونزاليس وروبرت ليفاندوفسكي عن البعثة.

أما على صعيد فريق السيدات، فسيكون الحضور أكبر، إذ ستحضر آيتانا بونماتي، أليكسيا بوتياس، كارولين غراهام هانسن، باتري غيخارّو، إيفا بايور، كلوديا بينا، فيكي لوبيز، كاتا كول.

أما على مستوى الإدارة، فسيكون النادي ممثلاً برئيسه خوان لابورتا، ونائب الرئيس الرياضي رافائيل يوستي، ونائبة الرئيسة للشؤون المؤسسية إيلينا فورت، إضافة إلى العضوين جوان سولير وخافيير بويغ.

أما المسؤولون التنفيذيون الذين سيسافرون فهم إنريك ماسيب، مساعد الرئاسة، أليخاندرو إتشيفارّيا من مكتب الرئاسة، غابرييل مارتينيث، مدير الاتصال، وجوردي غوميث، المسؤول عن البروتوكول. كما سيرافق برشلونة أيضاً جوردي كرويف ممثلاً عن عائلة الأسطورة الراحل يوهان كرويف.

وينطلق حفل جائزة الكرة الذهبية، مساء الاثنين، الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

ويكشف عن كل جائزة من الجوائز الفردية على حدة وصولا إلى جائزة الكرة الذهبية.