عرض غير مشروط لعلاج والده.. كواليس فشل انتقال كريم البركاوي إلى الزمالك

كشف عزيز الشافعي وكيل المغربي كريم البركاوي، تفاصيل تراجع الأخير عن اتفاقه مع إدارة الزمالك، لارتداء القميص الأبيض في الموسم المقبل.

المهاجم المغربي كريم البركاوي وجه صدمة إلى جماهير الزمالك، بعد أيام قليلة من الاتفاق على ارتداء القميص الأبيض.

إدارة الفريق أنهت اتفاقها مع المغربي كريم البركاوي مهاجم فريق الرائد السعودي السابق، لينضم إلى صفوف الفريق الأول، خلال مدة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان من المفترض أن يصل المهاجم المغربي إلى القاهرة اليوم الخميس أو غدًا الجمعة على أقصى تقدير، ولكن اعتذر كريم البركاوي عن الانضمام إلى الزمالك، بسبب مرض والده خلال الساعات الماضية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن البركاوي قرر البقاء في نادي الرائد السعودي خلال المدة المقبلة.

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‏وقال عزيز الشافعي وكيل المغربي كريم البركاوي في تصريحات تليفزيونية، إن اعتذار البركاوي عن عدم الانضمام لنادي الزمالك جاء بسبب مرض والده، وليس لأي سبب آخر.

وأضاف: "المفاوضات مع الزمالك كانت سلسة للغاية، ولكن اللاعب قرر البقاء في المغرب ليكون مع والده ويطمئن عليه".

وأضاف: "رئيس نادي الرائد تكفل بعلاج والد البركاوي، نظرا إلى المدة الكبيرة التي قضاها اللاعب مع الفريق وهو تكفل غير مشروط"

واختتم: "البركاوي قرر أن يضحي بهذا الموسم من أجل والده سواء سيعالج في المغرب أو في المملكة العربية السعودية".