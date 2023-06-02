ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع كاي هافيرتز من تشيلسي
كشفت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع الألماني كاي هافيرتز من تشيلسي في السوق الصيفي.
ووفقًا للصحيفة فإن ريال مدريد يحتاج لإيجاد شيء آخر لهجومه، ولهذا يظهر اسم كاي هافيرتز بقوة في مكاتب الفريق.
وارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع هافيرتز منذ ثلاث سنوات، وأكدت "ماركا" أنه تم مناقشة التعاقد مع هافيرتز في الاجتماع الذي عقده فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز وكارلو أنشيلوتي في فالديبيباس، أمس الخميس.
وكان ريال مدريد يعمل على التعاقد مع هافيرتز من باير ليفركوزن في 2020، وأكدت الصحيفة أن اللاعب وافق على الانضمام للميرنغي وأن التفاهم مع باير ليفركوزن كان يسير بشكل جيد، لكن تفشي وباء كورونا غير خطط ريال مدريد لينضم الدولي الألماني إلى تشيلسي في العام ذاته.
وبعد ثلاث سنوات ظهر اسم هافيرتز مرة أخرى في ريال مدريد رغم أن اللاعب يرتبط بعقد مع تشيلسي حتى يونيو 2025.
وذكرت الصحيفة أن فشل تشيلسي في التأهل لأي مسابقة أوروبية الموسم المقبل يمكن أن يسهم في انتقال هافيرتز لريال مدريد هذا الصيف.
وهافيرتز ليس الخيار الهجومي الوحيد أمام ريال مدريد، حيث يرتبط بالتعاقد مع هاري كين نجم توتنهام لكن يتردد أن الدولي الإنجليزي لا يريد الرحيل عن الدوري الإنجليزي الممتاز.
وإلى جانب هاري كين وهافيرتز ذكرت "ماركا" أسماء روبرتو فيرمينو وماوو إيكاردي وكولو مواني.
وأكد الصحيفة أن ريال مدريد يرى أنه يجب تعزيز الفريق، وهو أمر يطالب به المدرب كارلو أنشيلوتي.