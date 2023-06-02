ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع كاي هافيرتز من تشيلسي

كشفت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع الألماني كاي هافيرتز من تشيلسي في السوق الصيفي.

ووفقًا للصحيفة فإن ريال مدريد يحتاج لإيجاد شيء آخر لهجومه، ولهذا يظهر اسم كاي هافيرتز بقوة في مكاتب الفريق.

وارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع هافيرتز منذ ثلاث سنوات، وأكدت "ماركا" أنه تم مناقشة التعاقد مع هافيرتز في الاجتماع الذي عقده فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز وكارلو أنشيلوتي في فالديبيباس، أمس الخميس.

وكان ريال مدريد يعمل على التعاقد مع هافيرتز من باير ليفركوزن في 2020، وأكدت الصحيفة أن اللاعب وافق على الانضمام للميرنغي وأن التفاهم مع باير ليفركوزن كان يسير بشكل جيد، لكن تفشي وباء كورونا غير خطط ريال مدريد لينضم الدولي الألماني إلى تشيلسي في العام ذاته.