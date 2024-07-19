واصل الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إثارة الجدل بشأن علاقته بمواطنه ليونيل ميسي قائد منتخب بلاده.

وشارك غارناتشو مع منتخب الأرجنتين في التتويج بلقب كوبا أمريكا التي أقيمت أخيرًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولكن غارناتشو أظهر تجاهلًا تامًا لميسي في لقاء كولومبيا بالدور النهائي ببطولة كوبا أمريكا 2024، خاصة بعد إصابة قائد الأرجنتين في المباراة.

وغادر ميسي اللقاء النهائي متأثرًا بإصابة قوية في كاحل القدم، وظهر قائد الأرجنتين باكيًا على مقاعد البدلاء.

وظهر غارناتشو خلال مقطع فيديو انتشر بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتجاهل تمامًا التفاعل مع إصابة ميسي، ولا ينظر من الأساس لقائد المنتخب.

ولم يتفاعل نجم مانشستر يونايتد مع خروج ميسي إلى مقاعد البدلاء أو البكاء الشديد الذي انتاب قائد الأرجنتين بعد استبداله في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

اللافت أن هذا التصرف ليس الأول الذي يتجاهل خلاله غارناتشو النجم الأسطوري ليونيل ميسي، فقد نشر روبرتو غارناتشو شقيق اللاعب تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس يظهر حصوله على سماعة أهداها ميسي لزملائه بمنتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا.

وتنازل أليخاندرو عن هدية ميسي لشقيقه، بينما أظهر لاعب مانشستر يونايتد شغفًا كبيرًا بهدية سابقة من جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أهداه كرة سجل بها الأخير هاتريك مع الفريق الإنجليزي.

ويحرص غارناتشو على نشر صوره بقميص رونالدو وتقليد احتفاله الشهير.