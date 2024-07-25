اختتم اليوم الأول من أولمبياد باريس ويستعد عدد كبير من الرياضيين لخوض منافسات اليوم الثاني، قبل حفل الافتتاح المرتقب بساعات قليلة.

ومن المقرر أن يكون حفل الافتتاح الرسمي لأولمبياد باريس 2024، مساء الجمعة، إذ قررت اللجنة المنظمة، إقامة حفلًا مختلفًا، يكون مقره في نهر "السين"، بمشاركة أكثر من 10 آلاف رياضي.

وتشهد الأولمبياد الصيفية 2024، منافسات في 32 رياضة أولمبية، بمشاركة 10 آلاف و500 رياضي، من 206 لجان أولمبية وطنية.

ويقدم "إرم نيوز" خدمة يومية يستعرض خلالها أسماء ومواعيد أبرز المنافسين، خاصة العرب في الأولمبياد الصيفية الجارية.

أبرز منافسات اليوم الثاني ومواعيد المواجهات:

القوس والسهم - جولات تصنيفية - فردي رجال:

يلعب المصري يوسف طلبة جولة تصنيفية مؤهلة لربع النهائي في الساعة الـ03:15 عصرا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القوس والسهم - جولات تصنيفية - فردي رجال:

تلعب المصرية جنى علي في الساعة الـ10:30 صباحا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القوس والسهم - جولات تصنيفية - زوجي مختلط:

يلعب يوسف طلبة في فريق واحد مختلط مع جنى علي، وأعلى 16 فريقًا تصنيفًا سيتأهلون لدور ربع النهائي.

كرة القدم للسيدات - الجولة الأولى من دور المجموعات:

تبدأ منافسات كرة القدم للسيدات في اليوم الثاني، وأبرز المباريات ستكون بين نيجيريا والبرازيل، وألمانيا ضد أستراليا في تمام الـ08:00 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

أيضًا تلعب الولايات المتحدة مع زامبيا، وفرنسا مع كولومبيا في الساعة الـ 10:00 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

سباعيات الرغبي - جولات تصنيفية - رجال

تقام بين الساعة الـ03:00 والـ05:30 مساء بتوقيت القاهرة والسعوية، حيث تلعب الأرجنتين مع أستراليا، والولايات المتحدة ضد أوروغواي، وجنوب أفريقيا مع اليابان في منافسات الرجال.

كرة اليد - دور المجموعات - سيدات

تبدأ منافسات كرة اليد التمهيدية في مسابقة السيدات من الـ10:00 صباحًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

وفي غياب المشاركات العربية ستكون أبرز المباريات بين سلوفينيا ضد الدنمارك، والنرويج مع السويد، والمجر أمام فرنسا.