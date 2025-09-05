بعد أزمة لامين يامال ونيكي نيكول.. أشهر 5 خيانات بين نجوم كرة القدم

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تصدرت أزمة اللاعب الإسباني لامين يامال نجم برشلونة وصديقته المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول أحاديث الأوساط الرياضية على مستوى العالم.

وأثار يامال صاحب الـ 18 عاماً جدلاً واسعاً بسبب كثرة علاقاته النسائية وظهوره مع أكثر من فتاة، مؤخراً، قبل أن تنتشر أنباء حول ارتباطه بالمغنية الأرجنتينية التي ظهرت في حفل عيد ميلاده.

وأفادت تقارير صحفية بأن نيكي نيكول ارتبطت بالنجم الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد الإسباني.

وتشتهر قصص لاعبي كرة القدم وحياتهم الخاصة بالخيانات الزوجية بينهم، حيث خان عدة لاعبين زملاءهم، وبعضها تحول إلى فضائح، وقطع علاقات، وأزمات في المنتخبات الوطنية.

وفيما يلي أبرز وقائع الخيانة التي هزت ملاعب كرة القدم، وتركت آثاراً بين نجوم اللعبة.

ماورو إيكاردي وماكسي لوبيز

كان الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعباً صاعداً جاء من الأرجنتين نحو إيطاليا ليلتحق بفريق سامبدوريا، واحتضنه مواطنه ماكسي لوبيز والذي كان نجماً في الفريق وأدخله منزله.

لكن إيكاردي دخل في علاقة مع زوجة مواطنه وزميله واندا نارا التي طلبت الطلاق وتزوجته، وأخذت أولاد ماكسي لوبيز الذي دخل في أزمة نفسية.

تيبو كورتوا وكيفن دي بروين

اعترفت كارولين زوجة البلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط نابولي الإيطالي أنها خانته مع مواطنه الحارس تيبو كورتوا نجم ريال مدريد الإسباني في 2012، وهو ما أدى لأزمة داخلية في المنتخب البلجيكي.

وتوترت العلاقة بين نجم مانشستر سيتي السابق وحارس ريال مدريد رغم تدخل الاتحاد البلجيكي لكرة القدم لاحتوائها.

إيدير ميليتاو وليو بيريرا

ارتبط ليو بيريرا مدافع فلامنغو البرازيلي بعلاقة مع كارولين ليما زوجة إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد وتزوجها بعد ذلك، واحتفظ بأطفاله.

ورد مدافع ريال مدريد بالمثل، حيث واعد وتزوج تانيا كاسترو زوجة مدافع فلامنغو، واحتفظ بأطفاله، وأصبح كل واحد منها متزوجاً زوجة الآخر، ويرعى أولاده.

جون تيري وواين بريدج

أثارت الحادثة جدلًا كبيرًا في تشيلسي وإنجلترا، وتسببت في خسارة جون تيري لصديقه واين بريدج، الذي لعب معه في النادي ومنتخب إنجلترا، وتسببت في تجريد جون تيري من شارة قيادة المنتخب الإنجليزي.

واستمرت العلاقة التي جمعت جون تيري بزوجة واين بريدج فانيسا بيرونسال سرًا لفترة طويلة، قبل أن ينكشف الأمر بعد رحيل بريدج عن تشيلسي وتسبب في مشكلة بين الطرفين، ورفض بريدج مصافحة صديقه السابق في إحدى المباريات.

مايكل بالاك وكريستيان ليل

كان ميكل بالاك نجم بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، لكنه ارتبط بعلاقة مع دانيلا زوجة زميله في النادي والمنتخب كريستيان ليل.

الفضيحة انتشرت في الأوساط الرياضية في ألمانيا، وكادت أن تؤثر على الأجواء في منتخب ألمانيا لولا تدخل الاتحاد الألماني لكرة القدم ، بينما سيمون زوجة بالاك سامحته، واستمرت علاقتهما.