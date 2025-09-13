نجل أسطورة الهلال يلفت الانتباه في أكاديمية النادي (فيديو)

لفت بندر، ابن محمد الشلهوب، أسطورة الهلال السعودي السابق، الأنظار إليه بقوة خلال ظهوره مع فريق تحت 6 أعوام لأكاديمية النادي، حيث بدا أنه يسير على نهج والده.

وحقق بندر كأس البطولة الداخلية لفروع أكاديمية الهلال، حيث ظهر وهو يرفع كأس البطولة ويحتفل مع زملائه بشكل رائع.

كما ظهر اللاعب الناشئ في لقاء صحفي وهو يتحدث عن طموحه ومستقبله، رغم صغر سنه، قائلا إنه سعيد بتحقيق البطولة مع الهلال، وطموحه أن يصبح لاعبا بالفريق الأول، مؤكدا أن مركزه هو المهاجم، وليس مركز خط الوسط مثل والده.

وكان نادي الهلال أعلن مؤخرا تعيين محمد الشلهوب في منصب المدير الفني لفريق كرة القدم تحت 21 عاما.

وسبق للشلهوب (44 عاما) أن تولى تدريب فريق الهلال الأول في المرحلة الأخيرة من الموسم الماضي 2025/2024، وتحديدا بعد رحيل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وحقق الهلال، تحت قيادة الشلهوب، الفوز على كل من الرائد والعروبة والفتح والقادسية، فيما تعادل أمام الوحدة، وسجل الفريق 16 هدفا واستقبلت شباكه 7 أهداف.

وبدأ الشلهوب مسيرته مع نادي الهلال في مرحلة الناشئين في عام 1993، وتخرج للفريق الأول في 1998، ولم يغير الوجهة أو الفريق حتى اعتزاله في عام 2020.

ومع المنتخب السعودي لعب الشلهوب 78 مباراة وسجل 18 هدفا دوليا، وحسب "ترانسفير ماركت" فقد مثل الهلال في 470 مباراة سجل خلالها 89 هدفا وصنع 77.