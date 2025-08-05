تعيين صادم لعدو ريال مدريد ضمن لجنة الحكام في إسبانيا

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

خاض ريال مدريد الموسم الماضي، عبر قناته الرسمية، حرباً شرسة ضد حكام الدوري الإسباني، وهو ما أدى لتوتر العلاقة بين الطرفين رغم اعتراف الاتحاد الإسباني بضرورة إصلاح لجنة التحكيم.

وقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إحداث تغييرات مهمة على لجنة الحكام والإدارة المركزية للحكام، لكن الأخبار جاءت صادمة لريال مدريد.

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آخر القرارات الخاصة بالحكام كانت تعيين لجنة ثلاثية لتعيين الحكام لإدارة المباريات، والتي ضمت، في أغلبها، أعداءً لريال مدريد، خاصة الحكم فرناندو تكسيرا فيتينيس والذي يملك تاريخاً سيئاً مع الفريق الملكي.

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وسبق للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب السابق للنادي الملكي أن انتظر هذا الحكم في موقف سيارات ملعب الكامب نو بعد إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا والذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل منهما، وإقصاء ريال مدريد بعد الخسارة ذهاباً في ملعبه بنتيجة 2-1.

واحتج ريال مدريد خلال اللقاء على الحكم لارتكابه 12 خطأ أضرت بريال مدريد في اللقاء، من بينها: عدم الإعلان عن 3 ضربات جزاء، ورفض هدف لسيرجيو راموس، وهدف داني ألفيس من تسلل، وعدم منح ميسي بطاقة صفراء ثانية كانت كفيلة بطرده من اللقاء.

ولم تنسَ جماهير ريال مدريد أخطاء الحكم فرناندو تكسيرا فيتينيس رغم مرور 13 سنة على اللقاء، وهو ما يشعل غضبها مجدداً من تعيينه في لجنة اختيار الحكام لإدارة اللقاءات.

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ولن يكون الحكم فرناندو تكسيرا فيتينيس وحده من يقلق إدارة ريال مدريد وجماهيره، فاللجنة الثلاثية تضم أيضاً غريغوريو مانزانو المدرب السابق للغريم والجار أتلتيكو مدريد، والحكم فرانسيسكو سوتو الرئيس الحالي للجنة الحكام وهو أيضاً له ماضي سيئ مع الفريق الملكي.