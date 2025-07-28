"سنحسم الصفقة في 3 أيام".. رئيس إنتر ميلان يوجّه ضربة قوية للهلال السعودي

اقترب إنتر ميلان الإيطالي من حسم صفقة النيجيري أديمولا لوكمان، الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي 2024، ومهاجم نادي أتالانتا وفقاً لما أوردته تقارير إخبارية قريبة من النادي.

ومنذ صعود أسهمه بسرعة الصاروخ في الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي 2023 ـ 2024، عندما قاد أتالانتا للتتويج باللقب بتسجيله هاتريك رائعاً في النهائي ضد ليفركوزن، بات لوكمان هدفاً للكثير من الأندية الكبرى في أوروبا بجانب الاهتمام بضمه من قبل الهلال السعودي.

ودخل نادي الهلال بالفعل في مفاوضات أولية مع النجم النيجيري لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد سقوط صفقة مواطنه فيكتور أوسيمين، إلا أن إنتر ميلان بدا على وشك إتمام الصفقة بحسب ما صرح رئيسه غوسيبي ماروتا لوسائل إعلام محلية اليوم الاثنين.

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ونقلت المصادر ذاتها أن إنتر ميلان يبدو على وشك حسم صفقة أديمولا لوكمان (27 عامًا) رغم أن المفاوضات مع أتالانتا لا تزال دون اتفاق نهائي في هذه المرحلة.

وقال رئيس النادي غوزيبي ماروتا في تصريحات صحفية: "هذا الأسبوع سيكون حاسماً في صفقة لوكمان، نحن في مفاوضات متقدمة وجادة مع أتالانتا، لا نريد شيئاً سوى توقيع لوكمان".

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وتابع: "نحترم نادي أتالانتا ولكن أديمولا لوكمان سيبدأ الموسم الجديد معنا، إذا لم يُحسم أي شيء خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة، فسنلجأ إلى خيارات أخرى".

ويدرس مسؤولو إنتر ميلان خيارات بديلة للفوز بالصفقة، بما في ذلك الترفيع في العرض المالي بعد أن قدم ماروتا مبلغاً يقدر بنحو 50 مليون يورو للمهاجم النيجيري.

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ويرتبط أديمولا لوكمان بعقد مع أتالانتا حتى يونيو 2026، وخلال الموسم الماضي خاض صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي 40 مباراة مع فريقه وأحرز 20 هدفًا في جميع المسابقات لموسم 2024-2025.