صدمة لاعبي ريال مدريد لحظة إصابة ألابا (فيديو)

وأعلن نادي ريال مدريد، إصابة لاعبه ديفيد ألابا بالرباط الصليبي، عقب المباراة.

وقال ريال مدريد في بيانه الرسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا ديفيد ألابا، تبين أنه يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى".

وأضاف: "ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة".

وعقب المباراة تصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني مؤقتاً بعد أن رفع رصيده إلى 42 نقطة بفارق نقطة أمام جيرونا المتصدر السابق والذي سيستضيف ديبورتيفو ألافيس، الإثنين.

على الجانب الآخر تجمد رصيد فياريال عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.