صدمة لاعبي ريال مدريد لحظة إصابة ألابا (فيديو)
تعرض لاعبو نادي ريال مدريد لصدمة قوية، بعد التأكد من إصابة زميلهم ديفيد ألابا، خلال مباراة الفريق الملكي ضد فياريال في الدوري الإسباني.
ألابا تعرض لإصابة قوية خلال أحداث المباراة التي شهدت فوز ريال مدريد على فياريال 4/1، ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ولم يكمل اللقاء، وتم استبداله بالدقيقة 34.
وخلال تشخيص طبيب ريال مدريد لحالة ديفيد ألابا، تعرض مودريتش ورودريغو لصدمة قوية، ووضع كل منهم يده على رأسه وظهر عليهم التأثر والحزن.
وأعلن نادي ريال مدريد، إصابة لاعبه ديفيد ألابا بالرباط الصليبي، عقب المباراة.
وقال ريال مدريد في بيانه الرسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا ديفيد ألابا، تبين أنه يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى".
وأضاف: "ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة".
وعقب المباراة تصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني مؤقتاً بعد أن رفع رصيده إلى 42 نقطة بفارق نقطة أمام جيرونا المتصدر السابق والذي سيستضيف ديبورتيفو ألافيس، الإثنين.
على الجانب الآخر تجمد رصيد فياريال عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.