أرقام تثبت البداية الرائعة لليونيل ميسي مع إنتر ميامي

-هدف كل 56 دقيقة

سجل ميسي هدفًا كل 56 دقيقة مع إنتر ميامي، وقدم مساهمة مباشرة في الأهداف كل 50 دقيقة.

ويبدو أن أرقام ميسي غير مفاجئة فقد سبق أن سجل 91 هدفًا في 2012.

وشهدت الفترة التي قضاها في إسبانيا تسجيله هدفًا كل 94 دقيقة ومساهمة بهدف كل 65 دقيقة.

-أهداف من ضربات حرة

سجل ميسي هدفًا في كل مباراة من مبارياته مع إنتر ميامي حتى الآن، وقد سجل بالفعل هدفين من ركلتين حرتين.

وسبق أن سجل ميسي العديد من الأهداف من ضربات حرة مع برشلونة قد يكون أفضلها هدفه الشهير ضد ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019.