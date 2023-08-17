أرقام تثبت البداية الرائعة لليونيل ميسي مع إنتر ميامي
حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجاحًا كبيرًا في إنتر ميامي منذ انضمامه للفريق الأمريكي هذا الصيف.
وفضل ميسي الانضمام إلى إنتر ميامي على خيار العودة لبرشلونة أو الانضمام للهلال السعودي.
ويلعب ميسي مع إنتر ميامي إلى جانب زميليه السابقين جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتش.
وفيما يلي 10 أرقام لميسي منذ الانضمام إلى إنتر ميامي:
-تسعة أهداف و3 تمريرات حاسمة أول ست مباريات
سجل ميسي 9 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في أول ست مباريات له مع إنتر ميامي.
وعلى الرغم من لعبه كلاعب خط وسط في معظم المباريات، فلا يزال ميسي لديه الرغبة في الدخول إلى منطقة الجزاء.
وشهد ظهور ميسي الأول تسجيل هدف من ركلة حرة في الدقيقة الأخيرة من المباراة؛ ما جعله في طريقه لتحقيق واحدة من أفضل البدايات التي يمكن تخيلها في فترة تواجده في ميامي.
-هدف كل 56 دقيقة
سجل ميسي هدفًا كل 56 دقيقة مع إنتر ميامي، وقدم مساهمة مباشرة في الأهداف كل 50 دقيقة.
ويبدو أن أرقام ميسي غير مفاجئة فقد سبق أن سجل 91 هدفًا في 2012.
وشهدت الفترة التي قضاها في إسبانيا تسجيله هدفًا كل 94 دقيقة ومساهمة بهدف كل 65 دقيقة.
-أهداف من ضربات حرة
سجل ميسي هدفًا في كل مباراة من مبارياته مع إنتر ميامي حتى الآن، وقد سجل بالفعل هدفين من ركلتين حرتين.
وسبق أن سجل ميسي العديد من الأهداف من ضربات حرة مع برشلونة قد يكون أفضلها هدفه الشهير ضد ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019.
-تميز في ضربات الجزاء
سجل ميسي من ركلة ترجيح في فوز ميامي بركلات الترجيح على إف سي دالاس بعد التعادل 4/4، كما أرسل كرة عرضية من ركلة حرة أدت إلى تسجيل ماركو فارفان لاعب دالاس هدفًا في مرماه.
وفي ركلات الترجيح أرسل ميسي ركلة الترجيح بثقة في المرمى ليساعد فريقه على التقدم في كأس الدوريات.
-الهداف التاريخي
ولم يظهر ميسي بعد في الدوري الأمريكي الممتاز، وبالمعدل الذي يسير فيه الآن، فيمكن أن يصبح هداف 2023 في جميع المسابقات، على الرغم من ظهوره للمرة الأولى فقط في يوليو.
دينيس بوانغا لاعب لوس انجليس سبق أن سجل 6 أهداف في نسخة واحدة في كأس الدوريات وهو أفضل سجل للاعب في نسخة واحدة.
لكن ميسي سجل حتى الآن 9 أهداف وهو بحاجة لتسجيل 3 أهداف في النهائي ليكون قد سجل ضعف ما سجله بوانغا.
وتفوق ميسي بالفعل على ستيفن جيرارد وأندريا بيرلو ولوثار ماتيوس وكلاوديو رينا وفريدي ليونجبرغ ودنيلسون في كرة القدم بأمريكا الشمالية.
وسيكون من الإنصاف الاعتراف بأن معظم الأسماء لعبت أدوارًا أقل خلال مسيرتها المهنية في أمريكا.
وتكشف أرقام ميسي أنه يمكن أن يتجاوز الجميع في أمريكا.
-انتصارات متتالية
كان إنتر ميامي بلا أي فوز في ست مباريات قبل وصول ميسي، لكنه فاز في جميع المباريات الست التي شارك فيها ميسي.
ومن المسّلم به أن وصول بوسكيتس وألبا يمثل مساعدة كبيرة لميسي، لكن من الواضح مدى التأثير الذي أحدثه الأرجنتيني منذ وصوله في انتقال مجاني.
ويقبع إنتر ميامي حاليًّا في قاع جدول ترتيب الدوري الأمريكي، لكن كل شيء يمكن أن يتغير بمشاركة ميسي مع الفريق.
هداف الدوري
هاني مختار من ناشفيل هو حاليًّا أفضل هداف في الدوري الأمريكي لكرة القدم برصيد 13 هدفًا، لكن هذا قد يكون تحت التهديد بمجرد أن يترك ميسي بصمته في المسابقة.
وسيستغرق الأمر بعض الوقت لكن ميسي سيكون مرشحًا جدًّا لنيل جائزة هداف الدوري الأمريكي.