واصل النجم الأسطوري ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، كتابة التاريخ خلال مشواره مع الساحرة المستديرة بتتويجه الأخير بلقب كوبا أمريكا 2024.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للفوز بالنسخة الثانية على التوالي بلقب كوبا أمريكا 2024 بعد التغلب على كولومبيا بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية إحصائية تظهر تفوقاً على كبار أندية أوروبا خلال مشواره الكروي الذي بدأ عام 2004 على مدار 20 عامًا متواصلة.

وتفوق النجم الأرجنتيني في عدد البطولات التي حصدها على مدار مشواره الكروي على العديد من أندية أوروبا الكبرى.

وحقق ميسي 45 بطولة خلال مشواره الكروي على مدار 20 عامًا على رأسها التتويج بلقب كأس العالم 2022 مع المنتخب الأرجنتيني بجانب فوزه بلقب كوبا أمريكا مرتين في نسختي 2021 و2024.

وقاد النجم الأرجنتيني بلاده أيضًا للفوز بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأولمبية "أثينا 2008" بجانب كأس العالم تحت 20 عامًا التي أقيمت في 2005 بجانب كأس "فينالسيما".

وفاز ميسي بلقب كأس العالم للأندية 3 مرات مع برشلونة الإسباني فريقه السابق بجانب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات مع البارسا، وحصد كأس السوبر الأوروبي 3 مرات.

وحقق ميسي لقب الدوري الإسباني 10 مرات والدوري الفرنسي مرتين مع باريس سان جيرمان وكأس الملك 7 مرات وكأس السوبر الإسباني 8 مرات وكأس الرابطة في الولايات المتحدة الأمريكية مع إنتر ميامي بجانب كأس السوبر الفرنسي.

ويتفوق النجم الأرجنتيني من ناحية الألقاب على الأندية الأوروبية الكبرى خلال المدة نفسها "العشرين عامًا الأخيرة" وعلى رأسها بايرن ميونخ الألماني الذي حقق 44 مرة ثم برشلونة الإسباني الذي توج خلال تلك المدة بـ 37 بطولة.