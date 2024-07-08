رسميًا.. الحسين عموتة مدربا للجزيرة الإماراتي

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي لكرة القدم، تعيين المغربي الحسين عموتة مدربا جديدا له حتى عام 2026.

ونشر الجزيرة مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" للمدرب عموتة، وهو يجلس على مقعد المدرب مع تعليق: "لقد وصل.. الحسين عموتة".

وأضاف النادي في بيانه: "رحبوا معنا بمدربنا الجديد. يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع المدرب المغربي الحسين عموتة لقيادة الفريق الأول حتى عام 2026".

وتولى عموتة (54 عاما) تدريب منتخب الأردن في يونيو 2023 قبل أن ينفصل عنه بالتراضي الشهر الماضي ليقود الجزيرة.

وقاد عموتة منتخب الأردن إلى إنجاز تاريخي باحتلال المركز الثاني في كأس آسيا 2023 بقطر، إضافة للتأهل للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026 واحتلال صدارة مجموعته بجدارة.

ويتمتع عموتة بسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات، وحقق العديد من الإنجازات اللافتة أبرزها لقب دوري أبطال أفريقيا مع الوداد المغربي، وكأس الكونفدرالية مع الفتح الرباطي.

كما حقق العديد من الألقاب المحلية مع السد القطري والوداد والفتح والدوري المحلي مع الجيش الملكي المغربي الموسم قبل الماضي. وقاد المنتخب المغربي للمحليين، وحقق معه لقب كأس أفريقيا.