رسميًا.. رابطة الأندية تعلن عقوبات انسحاب الزمالك من مواجهة الأهلي

أعلنت رابطة الأندية بشكل رسمي انسحاب الزمالك من مباراته ضد الأهلي التي كانت مقررة مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين للدوري المصري.

ورفض نادي الزمالك في بيان رسمي خوض لقاء الأهلي لظروف قهرية تتمثل في غياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد كرة القدم بحسب البيان.