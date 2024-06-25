رسميًا.. رابطة الأندية تعلن عقوبات انسحاب الزمالك من مواجهة الأهلي
أعلنت رابطة الأندية بشكل رسمي انسحاب الزمالك من مباراته ضد الأهلي التي كانت مقررة مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين للدوري المصري.
ورفض نادي الزمالك في بيان رسمي خوض لقاء الأهلي لظروف قهرية تتمثل في غياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد كرة القدم بحسب البيان.
وقالت الرابطة في بيان رسمي إنه تم تطبيق المادة 51 من لائحة المسابقات ضد نادي الزمالك بعدما أخطر الرابطة بعدم خوض لقاء الأهلي.
وقررت الرابطة اعتبار الزمالك خاسرًا بنتيجة 0-2 لصالح الأهلي بجانب خصم 3 نقاط أخرى من رصيد الفريق الأبيض وإعادة ترتيب الفريق ضمن جدول الدوري المصري.
وارتفع رصيد الأهلي بعد هذا القرار إلى 45 نقطة في المركز الثاني خلف بيراميدز صاحب الصدارة بينما أصبح رصيد الزمالك 34 نقطة في المركز العاشر.
وأعلنت الرابطة تغريم الزمالك بعقوبة مالية سيتم تحديدها من جانب مجلس إدارة الرابطة بجانب معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب.
ونشرت رابطة الأندية نتائج مباريات الجولة السابعة والعشرين للدوري المصري باعتبار الزمالك خاسرًا.