تقرير: ميريح ديميرال يقترب من ارتداء قميص الأهلي السعودي
اقترب اللاعب التركي ميريح ديميرال من ارتداء قميص النادي الأهلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" تقريرًا قالت فيه إن إدارة النادي الأهلي توصلت إلى اتفاق نهائي مع ميريح ديميرال ونادي أتلانتا الإيطالي، على انتقال اللاعب التركي لصفوف النادي السعودي.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب صاحب الـ25 سيصبح سادس صفقات النادي الأهلي الأجنبية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
ويعد التركي ميريح ديميرال صاحب تجربة كبيرة في أوروبا، حيث مثّل كلاً من نادي يوفنتوس الإيطالي ونادي أتلانتا الإيطالي، بالإضافة إلى نادي سبورتينغ لشبونة خلال 7 سنوات (2017 -2023).
كما أشارت الصحيفة إلى أن النادي الأهلي يسابق الوقت من أجل حسم صفقة اللاعب البولندي بيوتر زيلينسكي، بعد أن حصل على موافقة اللاعب الشفهية وتقديم عرض رسمي لناديه نابولي الإيطالي.
ومن المنتظر أن يحاول الأهلي حسم الصفقة خلال 48 ساعة، وذلك بعد أن اتفق النادي مع اللاعب البولندي على بنود العقد.