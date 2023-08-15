تقرير: ميريح ديميرال يقترب من ارتداء قميص الأهلي السعودي

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" تقريرًا قالت فيه إن إدارة النادي الأهلي توصلت إلى اتفاق نهائي مع ميريح ديميرال ونادي أتلانتا الإيطالي، على انتقال اللاعب التركي لصفوف النادي السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب صاحب الـ25 سيصبح سادس صفقات النادي الأهلي الأجنبية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد التركي ميريح ديميرال صاحب تجربة كبيرة في أوروبا، حيث مثّل كلاً من نادي يوفنتوس الإيطالي ونادي أتلانتا الإيطالي، بالإضافة إلى نادي سبورتينغ لشبونة خلال 7 سنوات (2017 -2023).