بياستري يهزم نوريس في جائزة بلجيكا الكبرى لفورمولا 1

تفوق الأسترالي أوسكار بياستري على زميله في فريق مكلارين ومنافسه على اللقب لاندو نوريس مبكرا ليفوز بسباق جائزة بلجيكا الكبرى الذي تأخر بسبب الأمطار اليوم الأحد ويوسع الفارق الذي يفصله أمام البريطاني في الترتيب العام للسائقين ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إلى 16 نقطة.

وجاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث بينما احتفل فريق مكلارين حامل اللقب بهيمنته على أول مركزين للمرة السادسة في 13 سباقا والثالثة تواليا.

وتوقف السباق على حلبة سبا فرانكورشان بعد لفة الإحماء وتأخر لمدة ساعة و20 دقيقة بسبب الطقس، في ظل المياه الراكدة والرذاذ الكثيف الذي أثر على الرؤية.

ولم يكن بياستري في حالة مزاجية تسمح له بالانتظار عندما انطلق السباق بعد أربع لفات خلف سيارة الأمان.

وانطلق الأسترالي عبر الرذاذ ليتجاوز نوريس في منعطف أو روج ويشق طريقه بسرعة.

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وقال بياستري: "كنت أعلم أن اللفة الأولى ستكون أفضل فرصي للفوز بالسباق. لقد خرجت بشكل جيد من المنعطف الأول، وتعاملت مع أو روج بجرأة كبيرة.. تعاملنا بصورة جيدة جدا مع بقية السباق. عانيت في النهاية. ربما لم تكن الإطارات المتوسطة الأفضل في آخر خمس أو ست لفات. كان الوضع تحت السيطرة في أغلب الفترات".

ورغم شكواه من البطارية في حديثه مع مهندس سباقاته، فإن نوريس لم يبحث عن أعذار بعد السباق.

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ودخل بياستري حارة الصيانة في اللفة 12 من أصل 44 لتغيير إطاراته إلى المتوسطة، وتبعه نوريس بعد لفة واحدة، لكنه اختار الإطارات الصلبة ولم يتوقفا في حارة الصيانة ثانية.

وعبر بياستري خط النهاية بفارق 3.415 ثانية عن نوريس، الذي كان يسعى لتحقيق فوزه الثالث تواليا وتمكن من تقليص الفارق في اللفات الأخيرة من خلال وضع الأسترالي الهادئ تحت ضغط شديد.

واحتل ماكس فرستابن حامل اللقب والفائز بسباق السرعة أمس السبت المركز الرابع في أول سباق يخوضه رد بول منذ إقالة رئيس الفريق كريستيان هورنر، بينما جاء جورج راسل في المركز الخامس مع مرسيدس.

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وتفوق أليكس ألبون سائق وليامز على بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون سائق فيراري ليضمن المركز السادس.

وجاء ليام لاوسون سائق ريسنج بولز في المركز الثامن، بينما احتل جابرييل بورتوليتو سائق ساوبر المركز التاسع، وحصل بيير جاسلي على النقطة الأخيرة لصالح ألبين.