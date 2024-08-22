انفصل محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلي، ونادي الزمالك المصري السابق، عن زوجته الجزائرية الأميرة سمارة يحيى.

وبعد زواج زاد على عامين بين حارس منتخب مصر وملكة جمال العرب في 2019، أعلن أبو جبل انفصاله عن الأميرة سمارة من خلال منشور على منصة "إنستغرام"، إذ نشر أبو جبل صورة عبر خاصية "ستوري"، كشف من خلالها انفصاله عن زوجته.

وقال أبو جبل: "الحمد لله الذي يعلم ما وقر في القلب وإن زل اللسان، أعلن انفصالي، وأسأل أن يوفقني الله، ويكتب لي الخير أينما كنت".

وأضاف: أتمنى من الجميع عدم المساس بخصوصية غيره، وحذف الصور جميعها المتعلقة بي والشخص الآخر احترامًا للخصوصية، موضحًا رغبته في عدم مشاركة صور زوجته بين حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي".

يذكر أن محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلي ومنتخب مصر، قد غاب عن الملاعب في المدة الماضية، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتزوج أبو جبل من الأميرة سمارة في عام 2022، عندما كان لاعبًا في صفوف نادي الزمالك، قبل أن يرحل عن صفوف الفريق الأبيض.