في عيد ميلاده الـ39.. 10 أرقام تجعل رونالدو ضمن الأعظم في التاريخ

يحتفل كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الـ39، إذ ولد النجم البرتغالي في الـ5 من فبراير عام 1985.

وبدأ "الدون" مسيرته الكروية مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد في الفترة ما بين 2003 إلى 2009، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد في الفترة ما بين 2009 إلى 2018، حيث صنع العديد من الإنجازات مع "الميرنغي".

ربما نعترض كثيرًا على بعض تصرفاته وتصريحاته، لكن لن ينكر أحدٌ مكانته في عالم كرة القدم العالمية وتاريخها سوى جاحد، نظرًا لكل ما قدمه طوال مسيرته المليئة بالإنجازات.