في عيد ميلاده الـ39.. 10 أرقام تجعل رونالدو ضمن الأعظم في التاريخ
يحتفل كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الـ39، إذ ولد النجم البرتغالي في الـ5 من فبراير عام 1985.
وبدأ "الدون" مسيرته الكروية مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد في الفترة ما بين 2003 إلى 2009، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد في الفترة ما بين 2009 إلى 2018، حيث صنع العديد من الإنجازات مع "الميرنغي".
ربما نعترض كثيرًا على بعض تصرفاته وتصريحاته، لكن لن ينكر أحدٌ مكانته في عالم كرة القدم العالمية وتاريخها سوى جاحد، نظرًا لكل ما قدمه طوال مسيرته المليئة بالإنجازات.
وفي عيد ميلاد كريستيانو رونالدو دعونا نستعرض 10 أرقام تجعله ضمن أعظم من لمسوا الكرة في التاريخ على الإطلاق.
1- الهدّاف التاريخي لدوري أبطال أوروبا
يملك رونالدو الرقم القياسي فيما يخص عدد الأهداف بدوري أبطال أوروبا، بواقع 140 هدفًا متفوقًا على ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الحالي وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق.
2- أكثر من سجل أهدافًا دولية
يملك كريستيانو رونالدو 128 هدفًا دوليًّا مع منتخب البرتغال، وهو رقم قياسي عالمي حصده في سبتمبر 2021 بهدفين ضد أيرلندا.
3- 50 هدفًا في 7 أعوام متتالية
في الفترة بين 2011 و2017 أصبح "الدون" هو اللاعب الوحيد في العالم الذي سجل 50 هدفًا في كل عام ولمدة 7 أعوام متتالية.
4- أول من يسجل في 5 كؤوس عالم
النجم البرتغالي كان أول من يسجل أهدافًا في 5 نسخ متتالية من كأس العالم عندما سجل في المباراة الافتتاحية لبلاده في مرمى غانا في 2022.
5 - 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا
يعد كريستيانو رونالدو واحدًا من 3 نجوم حول العالم يملكون 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بجوار لوكا مودريتش وداني كارفاخال وكريم بنزيما.
6- أول من يصل للهاتريك العاشر دوليًّا
مع منتخب البرتغال وأمام لوكسمبورغ في أكتوبر 2021 سجل رونالدو "الهاتريك" للمرة العاشرة في مسيرته الدولية، ليكون أول من يحقق ذلك.
7 -أكثر من لعب في دوري أبطال أوروبا
على المستوى الأوروبي يملك كريستيانو رونالدو الرقم القياسي لعدد المشاركات في دوري الأبطال، بواقع 183 مباراة.
8 - الأكثر خوضًا للمباريات الدولية
بواقع 205 مباراة لعبها رونالدو مع المنتخب البرتغالي يتصدر نجم النصر ترتيب أكثر النجوم خوضًا للمباريات الدولية.
9 - أول من يصل للهدف رقم 800
بحسب "فوكس سبورت" فإن رونالدو هو أول لاعب يصل للهدف رقم 800 في مسيرته، ولا يجاوره في ذلك الإنجاز سوى ليونيل ميسي.
10- أكثر من سجل في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا
بواقع 17 هدفًا يتصدر رونالدو قائمة أكثر من سجلوا في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا، وجاء ذلك خلال فوز ريال مدريد باللقب العاشر في موسم 2013-14، المذهل أنه يحتل المركزين الثاني والثالث أيضًا في نفس القائمة بـ16 و15 هدفًا.