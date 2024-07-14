الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي طرابلس والنصر

ينتظر عشاق الكرة الليبية قمة نارية، اليوم الأحد، إذ يلتقي الأهلي طرابلس، حامل اللقب، بنظيره النصر في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج السداسي بالدوري الليبي الممتاز، المقام في العاصمة الإيطالية "روما"، بملعب "غران ساسو دي".

وفي التوقيت نفسه، يواجه الأهلي بنغازي فريق المدينة، ويقابل الهلال نظيره السويحلي.

وحقق الأهلي طرابلس فوزه الثاني في دوري السداسي على السويحلي 3-1، ضمن مواجهات الجولة الثانية، بينما فاز النصر على نظيره الأهلي بنغازي بهدفين مقابل هدف، وتعادل فريقا المدينة والهلال دون أهداف.

ويحتل الأهلي طرابلس صدارة ترتيب مرحلة التتويج بلقب الدوري الليبي، برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن النصر، وستكون مواجهتهما المباشرة بمثابة فرصة قوية لإثبات أيهما الأحق والأجدر باقتناص الصدارة.

ويسعى كل فريق لحصد النقاط الثلاث للبقاء على القمة، أما التعادل فإنه سيبقي كل فريق في مركزه بانتظار ما ستسفر عنه نتائجهما في الجولتين الأخيرتين للمسابقة.

مباريات سداسي التتويج لتحديد هوية بطل الدوري الليبي، ستختتم في العاصمة الإيطالية روما في الـ 22 من يوليو الجاري.

وتتنافس فرق النصر والأهلي بنغازي والهلال والأهلي طرابلس والسويحلي والمدينة في الملاعب الإيطالية من أجل تحديد هوية بطل الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، السابعة بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة ليبيا الرياضة على القمر الصناعي "النايل سات".