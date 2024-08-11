كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، قرر منح فرصة أخيرة للثنائي طلال حاجي وفرحة الشمراني، بعد الأحداث التي وقعت في مواجهة فارنسي الودية خلال معسكر الفريق الأخير.

وشهدت مواجهة فارنسي اشتباكات بين فرحة الشمراني ولاعبي الفريق المنافس.. ليدخل حاجي هو الآخر في المشكلة، الأمر الذي دفع الحكم لإنهاء المواجهة في الدقيقة 80.

وكان بلان استبعد اللاعبين من معسكر البرتغال، وأعادهما إلى جدة عقب الاشتباكات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن بلان، سيطلب تقريرًا مفصلًا من جهازه المساعد بشأن مدى التزام فرحة الشمراني وطلال حاجي، لاعبي الفريق، بالبرنامج اللياقي الذي وضع لهما.

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وأوضحت الصحيفة أن الجهازين الفني والإداري سيجتمعان باللاعبين، لحسم قرار إعادتهما للتدريبات المقرر أن تستأنف، يوم الاثنين، من عدمه.

وذكرت تقارير سابقة، أن إدارة النادي، فعلت اللائحة الداخلية على اللاعبين إثر الأحداث التي وقعت خلال مواجهة فارنسي.

كما طبقت عقوبات مالية على عدد من لاعبيها بعد اشتباكات بالأيدي مع بعض لاعبي الخصم.

ويستأنف "العميد" تحضيراته في مقر النادي لمواجهة القادسية الودية، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة بعد الراحة التي منحها المدرب الفرنسي لوران بلان للاعبيه لمدة 3 أيام.

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وأكمل الاتحاد، الأربعاء الماضي، معسكره الإعدادي في أوروبا، وخاض خلاله خمس مواجهات تجريبية، انتهت آخرها بالفوز بهدفين دون رد على إنتر ميلان.

يذكر أن الاتحاد سوف يفتتح الموسم الجديد في 24 أغسطس الجاري، باللعب أمام مضيفه الخلود، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الأولى.