ناصر الخليفي: الجماهير لن تسمح بانطلاق دوري السوبر الأوروبي أبدا

ومع ذلك، واصل ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس الترويج للفكرة، وبعد أن منعت محكمة في مدريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) من معاقبة الأندية أحيلت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية التي من المتوقع أن تصدر حكما الأسبوع المقبل.

وأضاف الخليفي الذي يشغل أيضا منصب رئيس نادي باريس سان جيرمان، لشبكة سكاي نيوز في مقابلة نشرت الليلة الماضية: "المشجعون لن يدعوا ذلك يحدث أبدا".

وأوضح: "لست قلقا حقا بشأن قرار المحكمة.. أعتقد أنهم سيصوتون لصالحنا ضده. ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك فلن يغير ذلك أي شيء. لن ينضم إليهم أحد. لن يذهب أحد إلى الملعب. لا أحد سينظم أي شيء".

وتابع: "من سيلعب؟ ثلاثة منهم؟ دوري سوبر أوروبي رائع".