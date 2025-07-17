أوامر مباشرة.. فليك يطلب طرد 5 لاعبين من برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، أصدر أوامره للإدارة بضرورة رحيل 5 لاعبين عن صفوف الفريق الكتالوني في الميركاتو الصيفي الحالي.

واستهل نادي برشلونة فترة الإعداد للموسم الجديد 2025-2026 تحت قيادة المدرب الألماني، وسط عدة ملفات مهمة تتعلق بمستقبل عدد من لاعبيه، أبرزهم الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، إلى جانب إيناكي بينيا، وأوريول روميو، وباو فيكتور.

أخبار ذات علاقة قرار دمر جيل ميسي.. هل يرتكب باريس سان جيرمان الخطأ التاريخي لبرشلونة؟

ورغم انطلاق التدريبات التحضيرية، فإن النادي لا يزال يعمل على حسم بضع صفقات، بالإضافة لبيع آخرين بهدف تخفيف فاتورة الأجور.

ويرغب نادي برشلونة الاستمرار في المنافسة على كل البطولات في الموسم المقبل، خاصة أن الفريق حصل على الثلاثية المحلية في الموسم الماضي.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن فليك يرغب في رحيل كل من أوريول روميو، وإيناكي بينيا، وباو فيكتور، ومارك أندريه تير شتيغن، وأندرياس كريستنسن.

أخبار ذات علاقة مهارات خيالية من "يامال" خلال تدريبات برشلونة (فيديو)

وبحسب الصحيفة فقد تم إخبار روميو أنه ليس في خطط النادي وعليه الرحيل.

ووفقًا لبعض التقارير الإخبارية الأخرى، فإن روميو قرر اعتزال كرة القدم لكنه لم يعلن إلى الآن بشكل رسمي.

وشددت الصحيفة على أن إدارة برشلونة تعمل على التخلص من اللاعب قبل انطلاق معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وينتهي عقد أوريول مع برشلونة صيف 2026.

وانتقل اللاعب إلى جيرونا على سبيل الإعارة في الصيف الماضي لمدة موسم واحد فقط.

بينما يواصل تير شتيغن صاحب الـ 33 عامًا تدريباته الفردية داخل صالة الألعاب الرياضية، بسبب استمرار معاناته من آلام في الظهر.

ورغم تجديد عقده حتى 2028، أبلغه فليك بشكل واضح أنه لن يكون الحارس الأول الموسم المقبل، بعد وصول خوان جارسيا وتجديد عقد فويتشيك تشيزني.

برشلونة يرغب في رحيل تير شتيغن لتقليل الأجور، لكنه يرفض المغادرة، ويتمسك بالقتال على مكانه في الفريق.

أما إيناكي بينيا، الحارس الرابع للفريق، فقد أصبح خارج خطط الجهاز الفني، يمتد عقده حتى 2026، وقد أبدى استعداده للرحيل، لكن العروض الحالية لم ترضِ تطلعاته بعد.

وبحسب التقارير، من المحتمل أن يسافر مع الفريق إلى جولة اليابان وكوريا الجنوبية، ما لم يتم اتخاذ قرار رسمي باستبعاده خلال الأيام المقبلة.

أخبار ذات علاقة لست الأساسي أو الاحتياطي.. فليك يصدم نجم برشلونة

وباو فيكتور، رغم عقده الممتد حتى 2029، فإن المهاجم الشاب وضِع على قائمة الإعارة هذا الصيف، اللاعب يحظى باهتمام من أندية محلية ودولية، أبرزها جيرونا، التي تتابعه عن قرب.

أخبار ذات علاقة تير شتيغن يضع برشلونة في ورطة كبرى

ومع تجاه فليك للتعاقد مع جناح جديد ولاعب بديل لليفاندوفسكي، تقلصت فرص فيكتور في البقاء ضمن الفريق الأول الموسم المقبل.