رسميا.. إنزاغي يوجه بضم نونيز إلى الهلال "فورا"

طلب المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي من إدارة نادي الهلال السعودي التحرك العاجل للتعاقد مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، لاعب ليفربول الإنجليزي، ليصبح الهدف الأول للفريق في سوق الانتقالات الحالي، بعد تعثر المفاوضات مع السويدي ألكسندر إيزاك بسبب مطالبه المالية الضخمة.

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وكان الهلال قد فتح باب التفاوض مع مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، غير أن إيزاك اشترط الحصول على راتب سنوي يفوق 60 مليون يورو، إلى جانب مزايا إضافية، خلال الاجتماع الذي جمع الطرفين لمناقشة بنود الصفقة.

ورغم إعلان إيزاك رغبته في مغادرة نيوكاسل خلال الصيف الجاري، فإن إدارة ناديه حددت مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن خدماته، وهو ما اعتبره نادي الهلال مبالغة غير مبررة، خاصة مع استمرار عقد اللاعب حتى صيف 2028.

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إنزاغي يغير الخطة

بحسب مصادر صحفية، أوصى إنزاغي، المدير الفني الجديد للهلال، إدارة النادي بالتخلي عن ملف إيزاك وتوجيه التركيز نحو داروين نونيز، مهاجم ليفربول، الذي سبق أن فتح الهلال خط مفاوضات معه في وقت سابق.

يأتي ذلك في وقت بقي فيه إيزاك داخل مدينة نيوكاسل، إذ لم يلتحق بمعسكر الفريق الخارجي في شرقي آسيا بسبب إصابة عضلية في الفخذ تعرض لها مطلع الأسبوع الجاري.

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مطالب تعجيزية من إيزاك

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن نيوكاسل عرض على اللاعب تمديد عقده مقابل راتب أسبوعي يبلغ 200 ألف جنيه إسترليني، لكن إيزاك رفض وطالب برفعه إلى 300 ألف.

وفي المقابل، يستعد الهلال لتقديم عرض ضخم يمنحه راتبًا أسبوعيًا يقترب من 500 ألف جنيه.

ورغم الإغراءات السعودية، يفضّل اللاعب البقاء في أوروبا حاليًا، وفقًا للصحيفة نفسها، في وقت أبدى فيه ليفربول اهتمامًا جديًا بضمه، ويستعد لتقديم عرض رسمي قد تصل قيمته إلى 130 مليون جنيه إسترليني.