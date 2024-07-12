نجم النصر السعودي يقترب من العودة للدوري النمساوي

كشفت تقارير إخبارية أن المهاجم السنغالي ساديو ماني بات قريبا من مغادرة النصر السعودي بعد موسم واحد قضاه مع النادي، وفشل خلاله في التتويج بأي لقب محلي أو خارجي.

وانتقل ساديو ماني إلى النصر السعودي في صائفة 2023، قادما من بايرن ميونخ الألماني، بعد فسخ عقده آنذاك مع بطل البوندسليغا، لكن ظهوره في دوري المحترفين السعودي كان متواضعا ليصبح رحيله عن النصر أمرا واردا ووشيكا في حال التوصل لاتفاق مع ناديه السابق سالزبورغ النمساوي.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت" الألمانية، فإن ساديو ماني قد يظهر من جديد مع نادي سالزبورغ الفريق الذي حمل ألوانه بين 2012 و2014، وتألق معه بشكل لافت قبل أن ينضم لنادي ساوثامبتون الإنجليزي، ومنه إلى ليفربول في العام 2016 حين سطع نجمه، وشكل مع النجم المصري محمد صلاح ثنائيا ذهبيا في فريق "الريدز" ليتوج بدوري أبطال أوروبا 2019.

وقالت "سكاي سبورت" إن ماني (32 عاما) أبدى انفتاحا كبيرا إزاء مشروع العودة للدوري النمساوي وتجديد العهد مع سالزبورغ، رغم أن عقده مع النصر ينتهي في 30 يونيو 2026".

وتابع المصدر ذاته أن النجم السنغالي سيجلس إلى مسؤولي سالزبورغ قبل أن يتحادث مع إدارة النصر لإيجاد صيغة لفك الارتباط ومغادرة الدوري السعودي بعد موسم واحد.

وخلال موسم 2023 ـ 2024، خاض ماني 32 مباراة مع النصر 41 مباراة في كل المسابقات، من بينها 32 مباراة في دوري المحترفين السعودي سجل خلالها 13 هدفا، وصنع 8 أخرى، لكن النصر، تحت قيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وماني وعدد من النجوم الآخرين لم يحرز أي لقب رسمي في الموسم الماضي.