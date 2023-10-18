طبيب منتخب البرازيل يتحدث عن تفاصيل إصابة نيمار
تحدث رودريغو لاسمار، طبيب منتخب البرازيل، عن تفاصيل الإصابة القوية التي تعرض لها نيمار داسيلفا، قائد "السليساو"، في لقاء منتخب بلاده ضد أوروغواي، الذي جمعهما، فجر الأربعاء.
وسجل داروين نونيز ونيكولاس دي لا كروز هدفين ليمنحا أوروغواي الفوز 2-صفر على البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026، بعد خروج نيمار من الملعب في وقت متأخر من الشوط الأول عقب تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة على ما يبدو.
وخرج نيمار من الملعب باكيًا على نقالة، ثم ظهر بعد ذلك وهو يتوكأ على عكازين وظهرت عليه المعاناة الشديدة لكي يتحامل على قدمه اليسرى.
وقالت مصادر بالاتحاد البرازيلي، إن المهاجم أصيب بالتواء شديد في الركبة اليسرى وسيخضع لفحوصات لتحديد ما إذا كانت هناك أي مشكلة كبيرة للأربطة.
فيما قال لاسمار للصحفيين: "لقد أجرينا كل الفحوصات لنيمار وسنكررها خلال ساعات، الـ24 ساعة المقبلة الحاسمة لمعرفة كيفية استجابة ركبته، ومدى تورمها، ثم يوضح الكشف بالأشعة التشخيص النهائي".
وأضاف: "إصابة نيمار لا تزال موضع شك بأنها التواء في الركبه، ولكن نحتاج عمل المزيد من الفحوصات وإعادة التقييم، سوف أتواجد معه في ساوباولو ونقوم بعمل الأشعة وبعد ذلك سنعلن التشخيص النهائي للإصابة".
وقال نيمار عبر حسابه الشخصي على إنستغرام عقب اللقاء: "الله أعلم بكل شيء، كل الشرف وكل المجد سيكون لك دائمًا ربي. ومهما كان الأمر، لدي إيمان".
مهاجم الهلال السعودي عاد مؤخرًا للملاعب بعد إصابة في الكاحل أبعدته عن الملاعب لمدة 6 أشهر تقريبًا.
المباراة كانت رقم 128 في مسيرة نيمار الدولية مع منتخب البرازيل التي بدأت في 2010 وسجل خلالها 79 هدفًا، وهو الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل.