طبيب منتخب البرازيل يتحدث عن تفاصيل إصابة نيمار

تحدث رودريغو لاسمار، طبيب منتخب البرازيل، عن تفاصيل الإصابة القوية التي تعرض لها نيمار داسيلفا، قائد "السليساو"، في لقاء منتخب بلاده ضد أوروغواي، الذي جمعهما، فجر الأربعاء.

وسجل داروين نونيز ونيكولاس دي لا كروز هدفين ليمنحا أوروغواي الفوز 2-صفر على البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026، بعد خروج نيمار من الملعب في وقت متأخر من الشوط الأول عقب تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة على ما يبدو.

وخرج نيمار من الملعب باكيًا على نقالة، ثم ظهر بعد ذلك وهو يتوكأ على عكازين وظهرت عليه المعاناة الشديدة لكي يتحامل على قدمه اليسرى.