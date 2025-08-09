سرّ مثير وراء مقاطعة يوسف بلايلي للترجي التونسي

أثار الجزائري يوسف بلايلي نجم الترجي التونسي موجة جديدة من ردود الأفعال في أوساط جماهير فريقه بعد مقاطعته تدريبات الفريق أمس الجمعة بشكل مفاجئ وذلك قبل يوم من مواجهة الفريق أمام مستقبل قابس اليوم السبت.

وكانت "إرم نيوز" أشارت أمس الجمعة إلى أن الأزمة سرعان ما تجددت بين يوسف بلايلي والترجي، وأن الهدنة بينهما لم تدم طويلا بعد أن كان اللاعب الدولي الجزائري قضى صيفا صاخبا ومثيرا للجدل بسبب رفضه العودة للتدريبات في الموعد المتفق عليه.

وغاب بلايلي (33 عاما) عن قائمة الترجي في مواجهة الجولة الافتتاحية للدوري التونسي للمحترفين ضد مستقبل قابس فيما تضاربت الأسباب بشأن ذلك الغياب وسط شائعات حول عودة العلاقة إلى التأزم والخلافات بين اللاعب وإدارة النادي.

ورغم أن الترجي نشر بيانا رسميا مساء السبت أرجع فيه أسباب غياب بلايلي إلى شعوره بأوجاع بعد التدريبات ما استوجب منحه أياما من الراحة، فإن ردود الأفعال لم تتوقف خصوصا أن الترجي أشار في البيان ذاته إلى أنه فرض عقوبات على بعض لاعبيه ومن بينهم بلايلي بسبب التأخر في العودة للتدريبات.

وكشفت مصادر خاصة لـ"إرم نيوز" عن الأسباب الحقيقية للتصعيد المفاجئ في علاقة يوسف بلايلي والترجي التونسي مشيرة إلى أن الشرارة الأولى للأزمة اندلعت عند عودة اللاعب من الجزائر والتحاقه بمعسكر الفريق الأحمر والأصفر في عين دراهم.

وأضافت المصادر أن بلايلي التحق بمعسكر الترجي بتأخير ناهز أسبوعين تقريبا كأكثر لاعب تأخر في العودة.

ورغم ذلك كان الدولي الجزائري في تشكيلة فريقه في مباراة نهائي كأس السوبر أمام الملعب التونسي ولعب أساسيا وأحرز هدف الفوز ليمنح الترجي لقبا جديدا.

ووفقا للمصادر ذاتها تفاجأ بلايلي بعقوبة مالية من الترجي بخصم جزء من راتبه الشهري كعقوبة لكل اللاعبين الذين تأخروا عن العودة للتدريبات.

ورفض بلايلي المساس براتبه وفق ما أكده لـ"إرم نيوز" مصدر خاص، وكانت تلك الحادثة هي الشرارة التي أججت الخلاف بينه وبين الترجي التونسي حيث دخل في خلاف مع المسؤولين والمدرب ماهر الكنزاري قبل أن يقاطع تدريبات الفريق أمس الجمعة.

وأعلن الترجي اليوم السبت أن لاعبه تغيب عن مواجهة الفريق أمام مستقبل قابس لشعوره بأوجاع مفاجئة، فيما ينتظر أن يجلس المسؤولون مع بلايلي بداية الأسبوع المقبل لوضع حد للجدل الدائر ودعوة اللاعب إلى التركيز على واجبه تجاه النادي.

ولم تستبعد بعض المصادر أن تتصاعد الأزمة بين الطرفين في ضوء تمسك بلايلي بعدم خصم أية أموال من راتبه مع النادي.