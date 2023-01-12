خليجي 25.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراتي السعودية ضد عمان والعراق مع اليمن

سيناريوهات التأهل

يحتل منتخب العراق الصدارة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف (+2) عن المنتخب العماني صاحب المركز الثاني (+1).

ويحتل منتخب السعودية المركز الثالث برصيد 3 نقاط ثم المنتخب اليمني بلا نقاط في المركز الرابع.

ويحتاج منتخب العراق للفوز بأي نتيجة للتأهل بشكل رسمي أو التعادل أو حتى الخسارة بشرط فوز منتخب عمان على السعودية لتجنب سيناريوهات فارق الأهداف.

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز على عمان أيضاً لحسم التأهل بغض النظر عن أي نتيجة أخرى أو التعادل مع خسارة العراق بثلاثة أهداف.

ويحتاج منتخب عمان للفوز أو التعادل أمام السعودية لحسم التأهل والخسارة ولكن بشرط خسارة العراق، ويتم اللجوء لفارق الأهداف.

السعودية ضد عمان

يدور صدام مثير بين منتخبي السعودية وعمان لحسم التأهل، خاصة أن مواجهة العراق واليمن تبدو نظرياً أقرب لمصلحة أسود الرافدين.

وقال أحمد الرويعي، المدرب العام لمنتخب السعودية، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن الأخضر جاهز لهذه المواجهة القوية والصعبة التي ستكون بمثابة لقاء الحسم في صراع التأهل.

وأوضح أن المنتخب العماني كتاب مفتوح للسعودية، والعكس صحيح أيضاً، بعد خوض جولتين في البطولة، وهو ما يجعل المواجهة صعبة بين المنتخبين.

ويعتمد منتخب السعودية على تشكيلة تضم حارس المرمى نواف العقيدي وأمامه الرباعي مد الله العليان وزياد الصحفي وقاسم لاجامي وأحمد بامسعود في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط رياض شراحيلي وعوض الناشري وسميحان النابت مع ثلاثي الهجوم مصعب الجوير وسعد الناصر ورائد الغامدي.

من جانبه، قال الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لمنتخب عمان، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المباراة مهمة ولكن لا بديل عن تحقيق الفوز لكل منتخب من أجل حسم التأهل.

وأكد أنه لن يغير أسلوب اللعب وسيبذل قصارى جهده لحسم النقاط الثلاث مع اللاعبين وبالتالي التأهل لدور الأربعة.

ويغيب عن صفوف منتخب عمان أمجد الحارثي ومحمود المشيفري بسبب الإصابة. ويعتمد منتخب عمان على تشكيلة تضم حارس المرمى إبراهيم المخيني وأمامه الرباعي جمعة الحبسي ومحمد المسلمي وأحمد الخميسي وأحمد الكعبي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط حارب السعدي وأرشد العلوي وجميل اليحمدي مع ثلاثي الهجوم صلاح اليحيائي والمنذر العلوي وعصام الصبحي.