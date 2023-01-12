خليجي 25.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراتي السعودية ضد عمان والعراق مع اليمن
يسدل الستار على منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج العربي المقامة في العراق، اليوم الخميس، بمواجهتي الجولة الثالثة.
ويلعب منتخب العراق ضد اليمن بينما يلتقي في نفس التوقيت منتخب السعودية ضد عمان.
وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهتي الجولة الثالثة والحاسمة في كأس الخليج العربي في نسخته رقم 25..
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة بين السعودية وعمان في الساعة السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية وعمان على ملعب (الميناء)، وتقام المباراة بين العراق واليمن في الساعة السادسة مساءً بتوقيت العراق واليمن على ملعب (البصرة).
وتذاع مباراة السعودية وعمان عبر قناة الكأس 1 بصوت المعلق أحمد الطيب وقناة العراق الرياضية وقناة الرابعة العراقية بصوت المعلق حسام الوائلي ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي.
وتذاع أيضاً عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبد الله وقناة KSA SPORTS 1 بصوت المعلق عائد العصيمي وقناة عمان الرياضية بصوت المعلق سالم السالمي وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي وقناة الكويت الرياضية وقناة البحرين الرياضية.
وتذاع مباراة العراق واليمن عبر قناة الكأس 2 بصوت المعلق سمير المعيرفي وقناة العراق الرياضية وقناة الرابعة الرياضية بصوت المعلق مناف الحميداوي وقناة دبي الرياضية 2 بصوت المعلق أحمد الشحي وقناة الكويت الرياضية 1.
وتذاع أيضاً عبر قناة البحرين الرياضية 2 وقناة عمان بصوت المعلق محمد موسى وقناة أبوظبي الرياضية 2 بصوت المعلق محمد الشامسي وقناة KSA SPORTS2 بصوت المعلق عبد العزيز الزيد.
سيناريوهات التأهل
يحتل منتخب العراق الصدارة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف (+2) عن المنتخب العماني صاحب المركز الثاني (+1).
ويحتل منتخب السعودية المركز الثالث برصيد 3 نقاط ثم المنتخب اليمني بلا نقاط في المركز الرابع.
ويحتاج منتخب العراق للفوز بأي نتيجة للتأهل بشكل رسمي أو التعادل أو حتى الخسارة بشرط فوز منتخب عمان على السعودية لتجنب سيناريوهات فارق الأهداف.
ويحتاج المنتخب السعودي للفوز على عمان أيضاً لحسم التأهل بغض النظر عن أي نتيجة أخرى أو التعادل مع خسارة العراق بثلاثة أهداف.
ويحتاج منتخب عمان للفوز أو التعادل أمام السعودية لحسم التأهل والخسارة ولكن بشرط خسارة العراق، ويتم اللجوء لفارق الأهداف.
السعودية ضد عمان
يدور صدام مثير بين منتخبي السعودية وعمان لحسم التأهل، خاصة أن مواجهة العراق واليمن تبدو نظرياً أقرب لمصلحة أسود الرافدين.
وقال أحمد الرويعي، المدرب العام لمنتخب السعودية، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن الأخضر جاهز لهذه المواجهة القوية والصعبة التي ستكون بمثابة لقاء الحسم في صراع التأهل.
وأوضح أن المنتخب العماني كتاب مفتوح للسعودية، والعكس صحيح أيضاً، بعد خوض جولتين في البطولة، وهو ما يجعل المواجهة صعبة بين المنتخبين.
ويعتمد منتخب السعودية على تشكيلة تضم حارس المرمى نواف العقيدي وأمامه الرباعي مد الله العليان وزياد الصحفي وقاسم لاجامي وأحمد بامسعود في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط رياض شراحيلي وعوض الناشري وسميحان النابت مع ثلاثي الهجوم مصعب الجوير وسعد الناصر ورائد الغامدي.
من جانبه، قال الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لمنتخب عمان، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المباراة مهمة ولكن لا بديل عن تحقيق الفوز لكل منتخب من أجل حسم التأهل.
وأكد أنه لن يغير أسلوب اللعب وسيبذل قصارى جهده لحسم النقاط الثلاث مع اللاعبين وبالتالي التأهل لدور الأربعة.
ويغيب عن صفوف منتخب عمان أمجد الحارثي ومحمود المشيفري بسبب الإصابة. ويعتمد منتخب عمان على تشكيلة تضم حارس المرمى إبراهيم المخيني وأمامه الرباعي جمعة الحبسي ومحمد المسلمي وأحمد الخميسي وأحمد الكعبي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط حارب السعدي وأرشد العلوي وجميل اليحمدي مع ثلاثي الهجوم صلاح اليحيائي والمنذر العلوي وعصام الصبحي.
العراق ضد اليمن
يحتاج منتخب العراق لحسم تأهله بشكل رسمي بتحقيق الفوز على اليمن بعدما حقق الانتصار أمام السعودية.
وقال الإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني لمنتخب العراق، إن المنتخب اليمني لن يكون لقمة سائغة، خاصة أن المنتخب اليمني كان منظماً في لقاء عمان الأخير وقدم مباراة قوية.
وأشار إلى أنه يرغب في تحقيق الفوز ولكن لا توجد أفضلية لأي منافس على حساب الآخر.
ويعول كاساس على تشكيلة تضم حارس المرمى فهد طاليب وأمامه الرباعي مصطفى ناظم وعلي فائز والآي فاضل وضرغام إسماعيل في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ريوان أمين ومحمد علي عبود وأمير العماري وحسين علي وإبراهيم بايش مع ثنائي الهجوم أيمن حسين وعلاء عباس.
ويسعى المنتخب اليمني لختام مشرف لمسيرته في كأس الخليج، وأكد التشيكي ميروسلاف سكوب المدير الفني لمنتخب اليمني في المؤتمر الصحفي أن فريقه ليس لديه ما يخسره وسيلعب دون ضغوط في آخر لقاء ضد العراق ويسعى لتقديم عرض مميز.
ويعتمد منتخب اليمن على تشكيلة تضم حارس المرمى علي فضل وأمامه الرباعي هارون الزبيري ومدير عبد ربه وأنيس المعاري وعمر الداحي مع خط الدفاع مع ثلاثي الوسط محمد الطيري وأحمد الوجيه وعبد الواسع المطري مع ثلاثي الهجوم عماد الجديمة وحمزة محمد وناصر محمدوه.
وقال مختار مختار، مدرب الوحدة السعودي الأسبق، لـ"إرم نيوز" إن مواجهة السعودية وعمان ستكون حاسمة في صراع التأهل، موضحاً أن مباراة اليمن تبدو أقرب للمنتخب العراقي.
وأوضح مدرب ظفار العماني الأسبق أن منتخب عمان لديه مدرب منظم وقادر على تحقيق الفوز، خاصة أنه يعتمد على التنظيم التكتيكي وإغلاق المساحات.