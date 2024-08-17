أحرز نادي الهلال لقب كأس السوبر السعودي للمرة الخامسة في تاريخه بعدما اكتسح منافسه النصر (4 ـ 1) مساء اليوم السبت في نهائي المسابقة، محرزا لقبه الثالث في موسم 2023 ـ 2024 بعد الدوري وكأس الملك.

وعلى ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في مدينة أبها، دخل النصر المباراة وهو يتطلع للثأر من منافسه بعد نهائي كأس الملك في 31 مايو الماضي، والذي حسمه الهلال بركلات الترجيح.

وانتظر النصر حتى الدقيقة 44 ليتمكن قائده كريستيانو رونالدو من وضع بصمته على النهائي وتسجيل أول أهداف المباراة بعد عمل رائع من البديل عبد الرحمان غريب.

وفي الشوط الثاني، بدت المباراة وكأنها عزف منفرد لكتيبة المدرب البرتغالي جورج جيسوس إذ تمكن الصربي سافيتش بعد تمريرة من مواطنه ميتروفيتش من تسجيل هدف التعادل بعد رفع الكرة بالحارس بينتو ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وانهار دفاع النصر بعد ذلك الهدف لتهتز شباكه في 3 مناسبات، حيث نجح الصربي ميتروفيتش في تسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 63 و66 فيما أحرز مالكوم الهدف الرابع ليختتم استعراض فريقه في الشوط الثاني مستغلا خطأ فادحا من الحارس بينتو.

وبدا واضحا أن النصر انهار دفاعيا وفقد كل أسلحته الهجومية في الشوط الثاني ليفقد لقبا جديدا هو الثالث في أشهر معدودة وأمام المنافس ذاته وذلك بعد خسارة الدوري ثم كأس الملك في مايو الماضي.

وكان الهلال أحرز لقب النسخة الماضية (2022 ـ 2023) من كأس السوبر السعودي والتي حقق فيها الفوز على الاتحاد (4 ـ 1) وهي النتيجة ذاتها التي سحق بها النصر في نهائي نسخة 2023 ـ 2024.