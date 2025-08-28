مطالبات باستبعاده من التصويت.. صحفي يتهم لامين يامال بتزوير عمره

أثار الصحفي السلفادوري برونو بورزيو، أحد المصوتين في جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" التي تنظمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، جدلاً واسعًا بعد نشره تعليقات عنصرية مسيئة تجاه النجم الإسباني الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة، وعائلته، مستندًا إلى أصولهما المغربية.

بدأت القضية بانتشار تغريدات على منصة "إكس" تكشف عن تعليقات بورزيو، فقد وصف يامال وعائلته بعبارات تهكمية وساخرة تعكس تحيزًا عنصريًا.

أخبار ذات علاقة يحقدون على لامين يامال.. صحفية كتالونية تفجر غضباً في ريال مدريد

تغريدات صادمة

تغريدة صادمة من برونو بورزيو قال فيها: "بدأ الدوري الإسباني وتم منح برشلونة هدفًا مذهلاً، بصراحة، الحكام يفضلون ذلك الفريق".

وقال: "لاعب مايوركا أخرج من الوعي بضربة من المغربي ويستمر كل شيء، أين بروتوكول سلامة اللاعبين"، (وصف يامال بـ"المغربي" وتهكم عام على الليغا).

كما شكك بورزيو في سن يامال (18 عامًا)، مستندًا إلى صورة عائلية، مستغلاً الصورة النمطية عن المهاجرين الذين "يزيفون" أعمارهم.

أخبار ذات علاقة نيكي نيكول ستغضب.. لامين يامال يعجب بفتاة جديدة

وأثارت هذه التعليقات غضبًا واسعًا بين عشاق كرة القدم، خاصة أن يامال، الذي يُعد أحد أبرز المواهب الشابة في العالم، يمثل إسبانيا دوليًا رغم أصوله المغربية.

وطالبت جماهير برشلونة باستبعاد برونو بورزيو من قائمة المصوتين، في اختيار الكرة الذهبية.

وتبقى جائزة الكرة الذهبية، التي تُمنح سنويًا لأفضل لاعب في العالم، تحت الضوء، مع تأكيد أهمية اختيار المصوتين بعناية لضمان نزاهتها.