بعد إلغاء هدف غولر.. تقييم مفاجئ لحكم مباراة ريال مدريد ومايوركا

كتب – نور الدين ميفراني

اقتنص ريال مدريد فوزه الثالث على التوالي بالموسم الجديد من الدوري الإسباني بتفوقه 2-1 على ضيفه ريال مايوركا، مساء السبت، في مباراة شهدت بضع حالات تحكيمية مثيرة للجدل وإلغاء 3 أهداف للفريق الملكي.

وفاجأ مايوركا الجميع بالتقدم من ضربة رأس للمهاجم القناص فيدات موريكي بعد ركلة ركنية بالدقيقة الـ18، وذلك بعد إلغاء هدف مبكر لكيليان مبابي للتسلل.

وأدرك أردا غولر التعادل من ضربة رأس أمام المرمى في الدقيقة الـ37، وبعد أقل من دقيقة خطف فينيسيوس جونيور التقدم بهجمة مرتدة سريعة عقب تلاعب بدفاع الزوار.

وأدار المباراة الحكم خوسيه ماريا سانشير مارتينيز بهدوء، وكان حاضرًا في كل اللحظات الصعبة، وألغى هدفين لريال مدريد بداعي التسلل على المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إحداهما كانت واضحة والثانية بملليمترات قليلة.

لكن ما أثار الجدل هو إلغاء هدف التركي أردا غولر بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو، لكون الكرة ضربت يد اللاعب وهو يحاول حماية جسده.

وحسب القوانين الجديدة لا تحتسب لمسة اليد على المهاجم إذا كان يحاول حماية جسده من ضربة كرة مفاجئة، لكن الحكم بعد تشاور مع حكم تقنية الفيديو "الفار" عاد لمشاهدة اللقطة وقرر إلغاء الهدف بسبب لمسة يد.

ومنح موقع "أرشيفو فار" المتخصص في رصد الأخطاء التحكيمية، الحكم خوسيه ماريا سانشير مارتينيز "6 من 10"، وكتب في تقييمه: "أدار مواجهة مليئة بالجدل بهدوء كبير، رغم أنه تأثر بإحدى اللقطات التي كان من الصعب جدًّا ملاحظتها".

وأضاف: "لجأ إلى تقنية الفيديو (VAR) لمراجعة لمسة يد خفيفة جدًّا من غولر قبل تسجيل هدفه".

وانفرد فريق المدرب تشابي ألونسو بصدارة الليغا بـ9 نقاط، ويتطلع غريمه برشلونة حامل اللقب للرصيد ذاته حين يواجه رايو فايكانو الأحد.