يلعب الزمالك مساء اليوم الخميس، أمام بروكسي، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وتقام المباراة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وسيلعب الفائز من مباراة الزمالك وبروكسي أمام طلائع الجيش في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وكان الزمالك قد تعادل في المباراة الماضية أمام بلدية المحلية، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة من 26 مباراة في المركز السادس بينما رفع البلدية رصيده إلى 24 نقطة من 30 مباراة في المركز 16 ضمن الثلاثي المهدد بالهبوط.

وتبث مباراة الزمالك ضد بروكسي في كأس مصر، على قنوات "أون تايم سبورتس".

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وفيما يلي التشكيل المتوقع للزمالك أمام بروكسي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – محمد عاطف.

الوسط: نبيل عماد دونغا – ناصر ماهر – عبدالله السعيد.

الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد عبدالرحيم "إيشو".