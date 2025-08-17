من هو الملياردير الصيني الذي فاجأ كريستيانو رونالدو في معسكر النصر؟ (صورة)

في لقطة غير متوقعة جمعت بين عالمي الرياضة والتكنولوجيا، تفاجأ أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، بزيارة خاصة من الملياردير الصيني الشاب جاستن صن، إحدى أبرز الشخصيات المؤثرة في عالم العملات الرقمية والبلوك تشين.

أخبار ذات علاقة تأثير كريستيانو رونالدو.. كم وصل عدد متابعي النصر السعودي على إنستغرام؟

ونشر "صن"، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً تجمعه بـ "الدون" في مقر تدريبات نادي النصر، معبراً عن سعادته بهذا اللقاء الذي وصفه بالملهم.

وقد أثارت هذه الزيارة فضول المتابعين حول هوية هذا الملياردير الشاب الذي ظهر مبتسماً إلى جانب أحد أشهر الرياضيين في التاريخ.

من هو جاستن صن؟

جاستن صن (35 عاماً) ليس مجرد ملياردير عادي، بل هو عقل مدبر وشخصية مثيرة للجدل في عالم التكنولوجيا المالية. يُعرف بكونه مؤسس منصة "ترون" (TRON)، وهي واحدة من أكبر شبكات البلوك تشين في العالم، والتي تهدف إلى بناء بنية تحتية لإنترنت لامركزي.

بدأ "صن" رحلته الأكاديمية من جامعة بكين المرموقة، ثم حصل على درجة الماجستير من جامعة بنسلفانيا، وكان أحد تلاميذ رجل الأعمال الصيني الشهير جاك ما، مؤسس مجموعة علي بابا.

لمع نجمه بسرعة في عالم الأعمال، وتم اختياره ضمن قائمة "فوربس 30 تحت الـ 30" في آسيا، ليصبح واحداً من أصغر المليارديرات العصاميين في العالم بثروة تقدر بأكثر من 1.5 مليار دولار.

أخبار ذات علاقة 20 مليون دولار.. اقتراح هدية خرافية من جورجينا لكريستيانو رونالدو (صورة)

شخصية تتخطى حدود التكنولوجيا

ما يجعل جاستن صن شخصية مثيرة للاهتمام هو أنشطته التي تتجاوز عالم العملات المشفرة، حيث اشتهر بعدة مواقف بارزة منها:

غداء مع وارن بافيت: في عام 2019، تصدر العناوين العالمية بعد فوزه في مزاد خيري بدفعه مبلغ 4.57 مليون دولار لتناول طعام الغداء مع المستثمر الأسطوري وارن بافيت، في خطوة هدفت إلى بناء جسر بين عالم الاستثمار التقليدي وعالم العملات الرقمية.

رحلة إلى الفضاء: فاز بمقعد في رحلة إلى الفضاء على متن صاروخ "نيو شيبرد" التابع لشركة "بلو أوريجين" المملوكة لجيف بيزوس، وذلك بعد أن دفع 28 مليون دولار في مزاد علني.

أخبار ذات علاقة أذرع مفتولة وسيقان منتفخة.. عضلات كريستيانو رونالدو تذهل الجميع (صور)

شغف بالفن: يُعرف "صن" بأنه جامع متعطش للأعمال الفنية النادرة، حيث أنفق أكثر من 100 مليون دولار على شراء لوحات لفنانين عالميين مثل بابلو بيكاسو وآندي وارهول، بالإضافة إلى اهتمامه الكبير بعالم الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

دبلوماسي ورائد أعمال: بشكل غير متوقع، يشغل "صن" منصب سفير وممثلا دائما لغرينادا لدى منظمة التجارة العالمية؛ ما يمنحه صفة دبلوماسية فريدة لرائد أعمال في مجاله.