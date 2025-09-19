البناء خاطئ.. سامي الجابر يوجه انتقادات حادة لصفقات الهلال السعودي (فيديو)

وجه سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال السعودي، انتقادات حادة إلى صفقات الفريق الأزرق في الموسم الحالي.

وافتتح الهلال موسمه الحالي بالفوز على الرياض بهدفين دون رد في الجولة الأولى للدوري السعودي ثم تعادل مع القادسية بهدفين لكل منهما، كما فاز على الدحيل القطري بهدفين مقابل هدف في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويلتقي الهلال مضيفه الأهلي، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة للدوري السعودي للمحترفين.

وقال الجابر في تصريحات عبر قناة" MBC" إن البناء كان خاطئاً لقائمة فريق الهلال، موضحاً أنه ليس منطقياً التعاقد مع 7 لاعبين أجانب في مراكز دفاعية من أصل 10.

وأضاف:" كاليدو كوليبالي، ويوسف أكتشيتشيك، يلعبان في قلب الدفاع، وياسين بونو حارس مرمى، بجانب ثيو هيرنانديز، وجواو كانسيلو، ولاعب الوسط المدافع روبن نيفيز".

وأشار إلى أن الهلال لا يضم لاعبين أجانب أصحاب نزعة هجومية سوى سيرجي سافيتش، ومالكوم، وداروين نونيز، وهو أمر ليس مقبولاً.

وأكد أن الأمر مختلف في الأهلي لأنه كون العمود الفقري للفريق بالاعتماد على اللاعبين الأجانب والاعتماد على العناصر الهجومية، مثل: رياض محرز، وغالينو، وإيفان توني، وإنزو ميلوت.