4 لاعبين يهددون حلم كريستيانو رونالدو بالسوبر السعودي (فيديو)

تتجه الأنظار السبت القادم نحو ملعب هونغ كونغ الدولي الذي يحتضن مباراة نهائي كأس السوبر السعودي بين النصر والأهلي.

ولحق الأهلي، الذي حل بديلا من الهلال في المسابقة، بالنصر في المباراة النهائية بعدما دك شباك القادسية اليوم الأربعاء (5 ـ 1) في مواجهة لم يجد فيها فريق المدرب ماتياس يايسله أية صعوبات.

وكان النصر، بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو، أول الواصلين للنهائي، بفوز مستحق على الاتحاد (2 ـ 1).

ولئن كانت مباراة النصر والاتحاد أكثر إثارة للإعجاب بعد أن نجح الفريق الأول في الإطاحة ببطل الدوري وكأس الملك، فإن المستوى اللافت الذي أظهره الأهلي أمام القادسية فسح المجال للحديث عن نسخة مرعبة لرفاق الجزائري رياض محرز لا فقط في نهائي السوبر وإنما في موسم 2025 ـ 2026.

4 "أسلحة" تهدد النصر

ووفقا لأغلب آراء الملاحظين، يبدو الأهلي في تمام الجاهزية ليستمر في عروضه القوية تماما مثل مشواره في نسخة 2024 ـ 2025 من دوري أبطال آسيا للنخبة التي فاز بلقبها خلافا لكل الانتظارات.

وكشف المحلل الفني على قنوات "ثمانية" التي تنقل منافسات السوبر، طارق ذياب عن إعجابه الشديد بأداء الأهلي في مباراة نصف النهائي قائلا إن الفريق يبدو في نسخة قادرة على التتويج باللقب.

وقال طارق ذياب في مقطع فيديو لتحليل مباراة الأهلي والقادسية: "الأهلي قدم مباراة نموذجية، كان أداء جل اللاعبين مثاليا، لم نر القادسية يخرج من مناطقه في أول 30 دقيقة وهذا بفعل الضغط الكبير من لاعبي خط الوسط والهجوم، هناك 3 لاعبين كانوا بالفعل نجوما في المباراة وأبطالا لنصف النهائي وهم فرانك كيسيه ورياض محرز وميلوت".

وتابع: "لم يبدُ على إنزو ميلوت أنه حديث العهد في الأهلي ويخوض مباراته الأولى، لقد كان أداؤه مثاليا، الأهلي قدم مباراة رائعة وأعتقد أنه سيكون ندا قويا ومنافسا جاهزا للمراهنة بقوة على التتويج بالسوبر".

حلم رونالدو على المحك

وجاء تحليل طارق ذياب لمباراة الأهلي والقادسية ليكشف بين السطور عن أسبقية لرفاق رياض محرز على حساب النصر منافسهم في النهائي يوم السبت.

ويطمح رونالدو وزملاؤه في التتويج بأول لقب رسمي منذ انضمام الأسطورة إلى الفريق في يناير 2023.

وخاض رونالدو في موسم 2023 ـ 2024 منافسات كأس السوبر، وبلغ النهائي أمام الهلال لكن اللقب آل لرفاق علي البليهي في مواجهة انتهت (4 ـ 1) وشهدت طرد رونالدو.

ويعتبر الكثير من الملاحظين أن الأهلي يملك بالفعل عدة "أسلحة" في الدفاع والهجوم للإطاحة بفريق المدرب جورج جيسوس في النهائي والتتويج بثاني ألقابه في العام الحالي.

وبجانب الثلاثي الذي تحدث عنه طارق ذياب: محرز ـ مليوت ـ كيسيه، يملك ماتياس يايسله نجما كبيرا في خط الدفاع من شأنه أن يكون أكبر خطر يهدد حلم رونالدو ولاعبي النصر في التتويج بلقب السوبر.

وقدم المدافع البرازيلي إيبانيز أداء مذهلا في مباراة نصف النهائي ما سيجعله واحدا من العناصر التي ستسلط عليها الأضواء في النهائي الكبير يوم السبت من أجل اللقب الثاني في السوبر، وحرمان رونالدو مرة أخرى من اعتلاء منصة التتويج للمرة الأولى بألوان النصر.