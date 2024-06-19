ديوكوفيتش يحسم موقفه من المشاركة في أولمبياد باريس

أعلنت اللجنة الأولمبية الصربية مشاركة نوفاك ديوكوفيتش في منافسات التنس بأولمبياد باريس هذا الصيف.

وسيشارك ديوكوفيتش، الحاصل على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، في الأولمبياد للمرة الخامسة منذ ظهوره الأول في 2008 عندما فاز بالميدالية البرونزية.

وخضع اللاعب البالغ عمره 37 عاما لجراحة في الركبة الشهر الماضي بعدما اضطر للانسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة بسبب إصابة تعرض لها في الدور الرابع؛ ما أثار شكوكا حول مشاركته في بطولة ويمبلدون وأولمبياد 2024.