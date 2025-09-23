ترامب: سيكون لدينا اليوم إعلان مهم بشأن سوريا

هدية للأهلي.. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع الجونة
فريق الزمالك أمام الجونةالمصدر: حساب الزمالك على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز

تعادل فريق الزمالك مع نظيره الجونة بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الزمالك الأول في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول عن طريق عدي الدباغ بعد عرضية قابلها الفلسطيني بقدمه في شباك الجونة.

وفي الدقيقة 85 من الشوط الثاني نجح محمد عماد لاعب الجونة في إدراك هدف التعادل بتصويبة صاروخية بيسراه.

 

 

وبهذه النتيجة، وصل رصيد الزمالك إلى النقطة 17 في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما وصل الجونة للنقطة الثامنة محتلاً المركز الـ14.

وتأتي هذه المباراة قبل مواجهة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في الجولة التاسعة بالدوري المصري، يوم الاثنين 29 سبتمبر.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز على نظيره حرس الحدود "3-2" في وقت لاحق اليوم، ما رفع رصيده إلى 12 نقطة محتلاً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري
