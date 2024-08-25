عمت حالة من الغضب الشديد بين مشجعي نادي الهلال السوداني، بعد التجاوزات والهتافات المسيئة من جانب أسامة بلعيد، لاعب الأهلي بنغازي الليبي، تجاه السودان عقب لقاء الفريقين اليوم الأحد.

وتعادل الهلال مع ضيفه الأهلي بنغازي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت في دولة جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الفريق السوداني بعدما فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في ليبيا، بهدف دون رد، ليحجز مقعده في دور الـ32 ويلعب أمام سان بيدرو الإيفواري.

وانتشر مقطع فيديو للاعب أسامة بلعيد في أثناء مغادرته ملعب المباراة وهو يوجه هتافات مسيئة للسودان، ما فجر غضب الجماهير ضده سواء الحاضرة للمباراة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحاول زملاء بلعيد تهدئته في ظل انفعاله الشديد عقب اللقاء، ولكن الأحداث تطورت بعدها بلحظات مع اشتباك الثنائي أحمد فكرون ومحمد الترهوني لاعبي الفريق بالأيدي عقب اللقاء.

ولم يعلن النادي الليبي أي تعليق بخصوص الأحداث التي صاحبت مباراة الفريق أمام الهلال.

يشار إلى أن الأهلي بنغازي يشارك في دوري أبطال إفريقيا بعد احتلاله وصافة الدورة السداسية للتتويج بالدوري الليبي في الموسم الماضي.