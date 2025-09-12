بيان تاريخي.. محمود الخطيب يغادر الأهلي المصري رسميا

حسم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، موقفة رسميًا من الترشح مجددًا لرئاسة مجلس إدارة النادي الأحمر.

أخبار ذات علاقة رد مفاجئ من إكرامي بعد انسحاب محمود الخطيب

وتولى رئاسة النادي الأحمر في الأول من ديسمبر عام 2017 خلفًا لمحمود طاهر، وأعيد انتخابه لفترة ثانية في عام 2021.

وخرجت تقارير في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس تفيد بأن الخطيب قرر عدم استكمال المهمة والاكتفاء بالفترة التي قضاها في مقعد الرئيس.

أخبار ذات علاقة تدخل عاجل من "6 كبار" لمنع محمود الخطيب من مغادرة الأهلي

الخطيب يحسم قراره رسميًا

أعلن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، رسميًا، عدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة، مُحددًا بذلك مصير أبرز المناصب الرياضية حساسية في مصر، في بيانٍ وجهه لأعضاء مجلس الإدارة، استجابةً لتوصيات الأطباء وضرورة الابتعاد عن الضغوط.

وأصدر الخطيب بيانًا رسميًا، مساء اليوم الجمعة، استعرض فيه إنجازات الفترة الماضية قائلًا: "منذ ثماني سنوات، تعاهدنا مع جماهير النادي الأهلي وأعضائه أن نعمل بإخلاص وبجهد ورؤية ليبقى الأهلي على القمة دائمًا"، موجّهًا الشكر لأعضاء مجلس الإدارة على ما وصفه بـ"العمل المؤسسي والجهد الجماعي" الذي حقق البطولات والتطوير في كل المجالات.

أخبار ذات علاقة هدية ثمينة.. أبرز 6 مستفيدين من رحيل الخطيب عن الأهلي المصري

وأوضح رئيس النادي الأهلي أن الدافع الرئيس لقراره هو أسباب صحية، مشيرًا إلى أنه: "حاول عدة مرات أن يبتعد لفترة امتثالاً لنصيحة الأطباء، ولكن المستجدات المتلاحقة كانت تضطره للعودة"، مؤكدًا أن: "اليوم أصبح من الضروري أن أستجيب لتوصيات الأطباء المشددة بأن أبتعد عن أي ضغوط".

أكد الخطيب ثقته الكاملة بكفاءة مجلس الإدارة الحالي لإدارة المرحلة المقبلة، معبرًا عن استعداده "للمشاركة بالرأي أو المشورة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد".

واختتم بيانه بتوجيه دعوة عاجلة لأعضاء النادي قائلا: "أناشد أعضاء النادي الأهلي الكرام حضور الجمعية العمومية الخاصة المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 للمشاركة في كتابة مستقبل نادينا".

وفيما يلي بيان الخطيب كاملا: