اقترب المغربي يحيى عطية الله من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد خروج تقارير تفيد بابتعاده عن الفريق.

محسن المعادي وكيل عطية الله قال في تصريحات تليفزيونية يوم الاثنين الماضي، إن مفاوضات الأهلي مع اللاعب توقفت، ودخل الزمالك في مفاوضات تقربه من الحصول على خدمات اللاعب.

ولكن كشفت مصادر لـ"إرم نيوز" أن يحيى عطية الله وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة لإنهاء إجراءات انضمامه إلى الأهلي.

وقالت تلك المصادر، إن اللاعب سيخضع للفحص الطبي خلال ساعات، بعد الحصول على راحة، تمهيدًا لتوقيع العقود النهائية".

ونجح الأهلي في إتمام الاتفاق مع اللاعب، رغم ابتعاده في الفترة السابقة، ودخول الزمالك في مفاوضات قوية، وكأنه خطف اللاعب على طريقة بلس 90.

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وكان النادي الأهلي قد أعاد فتح ملف التعاقد مع يحيى عطية الله، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوفه الموسم المقبل، في ظل وجود نقص في الجبهة اليسرى منذ إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيلس.

ووفقا لعدة تقارير، فإن يحيى عطية الله يمتلك بند شرط جزائي في عقده يمكن لأي نادٍ دفعه لضم اللاعب المغربي حال هبوط الفريق إلى الدرجة الأولى، وهو ما حدث بنهاية الموسم الماضي.

وانضم عطية الله قادما من الوداد إلى سوتشي في يناير الماضي وخاض فقط 11 مباراة وسجل هدفا وحيدا وصنع ثلاثة.