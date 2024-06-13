إعلان موعد قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ، اليوم الخميس، الموعد الرسمي للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وكشف كاف في بيان رسمي، إن القرعة ستجرى، يوم الخميس 4 يوليو المقبل، في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا في تمام الساعة 15:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وأعلن كاف مشاركة 48 دولة في مشوار التصفيات بينها 4 منتخبات تأهلت من الدور التمهيدي وهي تشاد، وليبيريا، وجنوب السودان، وإيسواتيني.