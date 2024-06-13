إعلان موعد قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ، اليوم الخميس، الموعد الرسمي للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.
وكشف كاف في بيان رسمي، إن القرعة ستجرى، يوم الخميس 4 يوليو المقبل، في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا في تمام الساعة 15:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
وأعلن كاف مشاركة 48 دولة في مشوار التصفيات بينها 4 منتخبات تأهلت من الدور التمهيدي وهي تشاد، وليبيريا، وجنوب السودان، وإيسواتيني.
وأشار الاتحاد الأفريقي في بيانه إلى أنه سيتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ليصعد المتصدر والوصيف للنهائيات القارية عدا المجموعة التي تضم منتخب المغرب صاحب الضيافة.
وحدد كاف موعد انطلاق التصفيات المؤهلة إلى البطولة القارية في شهر سبتمبر المقبل، دون الكشف عن الموعد الرسمي لانطلاق النسخة القادمة للبطولة.
ودار جدل واسع حول إمكانية تأجيل نسخة 2025 إلى شتاء 2026 نظرًا لتعارضها مع موعد بطولة العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا بالولايات المتحدة الأمريكية.
ونفى كاف في بيان رسمي سابق تحديد الموعد النهائي للبطولة القارية، مؤكدًا أن الأمر مازال تحت الدراسة.