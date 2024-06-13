صفقة الموسم.. النصر السعودي يفاوض فان دايك

وبدأ فان دايك مسيرته الاحترافية مع فريق جرونينجين الهولندي قبل الانتقال إلى سيلتك الاسكتلندي في 2013 وفاز معه بلقب الدوري المحلي.

وفي 2015 انتقل فان دايك إلى ساوثهامبتون الإنجليزي وتألق معه بشكل لافت، ليجذب أنظار ليفربول الذي سارع إلى التعاقد معه في مطلع عام 2018 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، ليصبح حينها أغلى مدافع في العالم.

وبلغ فان دايك مع ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين وفاز باللقب القاري في 2019 كما حصل على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الأول له في ملعب أنفيلد.

وتوج فان دايك مع ليفربول بلقب كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، كما ساهم في فوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2019/2020 بعد غياب 30 عاما.

وبات فان دايك المدافع الوحيد الذي توج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وحصل على المركز الثاني في حفل توزيع جوائز أفضل لاعب في العالم وجائزة "ذا بيست" كما انضم للفريق المثالي للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) في ثلاثة أعوام مختلفة.

وشارك فان دايك في 270 مباراة بقميص ليفربول وسجل 23 هدفا، فيما شارك في ‏‏531 مباراة على مستوى مسيرته مع الأندية وأحرز 52 هدفا.‏