ألفاريز يفقد أحد أسنانه خلال مباراة مانشستر سيتي وبورنموث (فيديو)
فقد الأرجنتيني جوليان ألفاريز أحد أسنانه خلال المباراة التي جمعت فريقه مانشستر سيتي مع بورنموث، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي.
وأحرز جيريمي دوكو جناح مانشستر سيتي هدفين وصنع آخرين في سبع دقائق مذهلة بالشوط الأول قبل أن يصنع ثنائية أخرى في الثاني ليسحق حامل اللقب ضيفه بورنموث 6-1 ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبينما كان لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بالهدف الثاني، أشار برناردو سيلفا إلى زميله جوليان ألفاريز بأنه فقد أحد أسنانه.
ووضع ألفاريز يده على فمه وبدا مندهشًا إلى حد ما، مما يشير إلى أنه فقد ربما خلال الاحتفال بالهدف.
لكن يبدو أن النجم الأرجنتيني فقد أحد أسنانه قبل لقطة الاحتفال، حيث ارتطمت بوجهه كرة قوية سددها لاعب بورنموث ووضع اللاعب يده على وجهه.
سجل سداسية السيتي جيرمي دوكو في الدقيقة 30 وبرناردو سيلفا "هدفين" في الدقيقتين 33 و83، ومانويل أكانجي في الدقيقة 37، وفيل فودين بالدقيقة 64، وناثان أكي بالدقيقة 88، بينما سجل هدف بورنموث الوحيد لويس سينيستيرا مع الدقيقة 74.
وبتلك النتيجة ارتقى السيتي إلى الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 6 نقاط في المركز 17.